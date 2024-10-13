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Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50269
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 14:16
Фокусы и манипуляции с интеллектом известны тысячи лет. Правда, со времен так называемой перестройки они обрели и новые и очень опасные формы. В первую очередь в сферах образования и СМИ. Прилетевший же к нам на крыльях прогресса Интернет сделал эти формы вездесущими.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42061
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 14:16
Цитата:
Вы сейчас пишите в какой газете?
В якобы независимой, которая "вопиет"?
А вот якобы независимые, когда вопиют: «Выберите нас, объединитесь, пожмите друг другу руки - и мы, словно волшебники, решим все ваши проблемы» - тоже чреваты нашими
Вы сейчас пишите в какой газете?
В якобы независимой, которая "вопиет"?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42061
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 16:07
Цитата:
Вы помните пропаганду ту, при которой вас даже не было.
Хорошо.
Сейчас идет пропаганда, что украинского народа не существовало и потому их надо уничтожить.
То есть пропаганда бойни в Украине, которой уж скоро три года.
У вас за эти почти три года сформировалось свое собственное независимое мнение за это время или как?
Вы считаете у вас "официальное" оно или "независимое"?
Но в том или ином случае, пора бы высказаться, так ведь понимаю?
Если вы не можете этого понять за почти три года, то зачем требовать от кого то, чтоб сразу дал оценку тому или иному предмету?
Я в шашки по переписке играл, и то на ответ давалось не более месяца что ли.
И все.
Засчитывается поражение.
Вы почти три года не можете сказать ответ.
Это просто поразительно.
Невольно здесь вспомнилось, как в годы подготовки и развертывания Второй мировой войны нацистская пропаганда ловко использовала Нострадамуса. Официально вроде бы даже запрещали.
Вы помните пропаганду ту, при которой вас даже не было.
Хорошо.
Сейчас идет пропаганда, что украинского народа не существовало и потому их надо уничтожить.
То есть пропаганда бойни в Украине, которой уж скоро три года.
У вас за эти почти три года сформировалось свое собственное независимое мнение за это время или как?
Вы считаете у вас "официальное" оно или "независимое"?
Но в том или ином случае, пора бы высказаться, так ведь понимаю?
Если вы не можете этого понять за почти три года, то зачем требовать от кого то, чтоб сразу дал оценку тому или иному предмету?
Я в шашки по переписке играл, и то на ответ давалось не более месяца что ли.
И все.
Засчитывается поражение.
Вы почти три года не можете сказать ответ.
Это просто поразительно.
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 16:20
Цитата//Правда, не всякий такой плод окажется полезным.//
Истина- полезный плод, но только ею надо уметь пользоватся.
А, правда - она разная- иногда ВРЕМЕННО полезная для чиновников, но НЕПОЛЕЗНАЯ для народа, или НАОБОРОТ, как в случае с АЭС.
Можно бить "правду-матку" про якобы полезную АЭС, при этом не брезгуя ничем как в случае с высказыванием этого депутата от правящей партии о "пирровой" победе над мифическими оппонентами, которые в то же время являются его "ХОЗЯЕВАМИ" - ведь не то что к концу строительства этой АЭС, уже буквально завтра, через год, два - НЕ БУДЕТ в помине и этого депутата, и этих министров, к 2029 году не должно быть и самого Токаева( с поправкой на АВТОРИТАРНОСТЬ и НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ казахской власти- всякое может случиться до 2029 года).
Ведь НИКТО из нынешних апологетов АЭС не понесёт ОТВЕТСТВЕННОСТИ , хотя бы за - СРОКИ, СТОИМОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ станции к концу срока строительства и они об этом прекрасно ЗНАЯ обещают ВСЁ что угодно в угоду нынешней ситуации, всё равно через определённое время все ОНИ элементарно СВАЛЯТ в Дубаи или ещё куда-нибудь. Пример тому: - соратники бывшего всемогущего Елбасы, которые все эти 30 лет клялись в любви и верности Родине и ПРАВИЛЬНОМУ курсу и БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ служению народу и стране и как оказалось на самом деле все ОНИ простые гос.служащие, но в то же время и - МИЛЛИОНЕРЫ и МИЛЛИАРДЕРЫ, причём тайные как Сатыбалды или корейко..
Как там у Чацского: "....служить бы рад, прислуживать тошно...." - явно не про них.
[Исправлено: ACROS, 13.10.2024 - 17:40]
Истина- полезный плод, но только ею надо уметь пользоватся.
А, правда - она разная- иногда ВРЕМЕННО полезная для чиновников, но НЕПОЛЕЗНАЯ для народа, или НАОБОРОТ, как в случае с АЭС.
Можно бить "правду-матку" про якобы полезную АЭС, при этом не брезгуя ничем как в случае с высказыванием этого депутата от правящей партии о "пирровой" победе над мифическими оппонентами, которые в то же время являются его "ХОЗЯЕВАМИ" - ведь не то что к концу строительства этой АЭС, уже буквально завтра, через год, два - НЕ БУДЕТ в помине и этого депутата, и этих министров, к 2029 году не должно быть и самого Токаева( с поправкой на АВТОРИТАРНОСТЬ и НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ казахской власти- всякое может случиться до 2029 года).
Ведь НИКТО из нынешних апологетов АЭС не понесёт ОТВЕТСТВЕННОСТИ , хотя бы за - СРОКИ, СТОИМОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ станции к концу срока строительства и они об этом прекрасно ЗНАЯ обещают ВСЁ что угодно в угоду нынешней ситуации, всё равно через определённое время все ОНИ элементарно СВАЛЯТ в Дубаи или ещё куда-нибудь. Пример тому: - соратники бывшего всемогущего Елбасы, которые все эти 30 лет клялись в любви и верности Родине и ПРАВИЛЬНОМУ курсу и БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ служению народу и стране и как оказалось на самом деле все ОНИ простые гос.служащие, но в то же время и - МИЛЛИОНЕРЫ и МИЛЛИАРДЕРЫ, причём тайные как Сатыбалды или корейко..
Как там у Чацского: "....служить бы рад, прислуживать тошно...." - явно не про них.
[Исправлено: ACROS, 13.10.2024 - 17:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11377
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 16:27
Цитата:
---На какой вопрос , мастер по переписке (Я в шашки по переписке играл) ?
111:
Вы почти три года не можете сказать ответ.
Вы почти три года не можете сказать ответ.
---На какой вопрос , мастер по переписке (Я в шашки по переписке играл) ?
b
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.05.12
- Сообщений:
- 4558
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 23:33
А В НГ есть журналисты моложе 60 лет? Знаю, что есть.
У меня такое впечатление, что им не дают здесь публиковаться. Здесь публикуются только подрабатывающие пенсионеры, которые помнят... сотворение мира. Все их материалы - сплошное восхваление СССР! Хотите СССР?
Помните, с чего СССР начинался?
В России свергли царя и к власти пришли большевики!!!
Когда здесь будут публиковать молодых журналистов?!
Хотя бы возрастом до 50!!!
Авгиевым конюшням нужна свежая струя!!!
У меня такое впечатление, что им не дают здесь публиковаться. Здесь публикуются только подрабатывающие пенсионеры, которые помнят... сотворение мира. Все их материалы - сплошное восхваление СССР! Хотите СССР?
Помните, с чего СССР начинался?
В России свергли царя и к власти пришли большевики!!!
Когда здесь будут публиковать молодых журналистов?!
Хотя бы возрастом до 50!!!
Авгиевым конюшням нужна свежая струя!!!
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 598
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 14.10.24 - 00:24
Лженаука, популисты и гос пропаганда существовали всегда и приводили страны к краху. Некоторые после этого обращались к научному методу, ответственной политике, запрету пропаганды и свободе слова - добивались успехов, но от возвращения "в зад" как мы видим, гарантий нет для всех. Более того, идеи возвращения "в зад" набирают популярность повсеместно, видно забыли как там было "в заду".
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 14.10.24 - 08:30
Цитата:
Помним, конечно: и немножко не так, или совсем не так -
-в феврале 1917 года, в результате добровольного ОТРЕЧЕНИЯ императора всея Руси от престола и так называемой февральской к власти пришло Временное правительство во главе с Керенским.
- в октябре( старый стиль) или в ноябре 1917 года (по новому стилю) в результате Великой Октябрьской Социалистической Революции к власти пришли большевики во главе с В.И. Лениным, и установилась Советская власть, то есть власть Советов и депутатов ( именно поэтому и называлась власть - Советской).
- СССР образовалась ЗНАЧИТЕЛЬНО позже, где то , если память не изменяет, в декабре 1922 года, после смерти Ленина.
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 09:31]
bgb:
Помните, с чего СССР начинался? В России свергли царя и к власти пришли большевики!!!
Помните, с чего СССР начинался? В России свергли царя и к власти пришли большевики!!!
Помним, конечно: и немножко не так, или совсем не так -
-в феврале 1917 года, в результате добровольного ОТРЕЧЕНИЯ императора всея Руси от престола и так называемой февральской к власти пришло Временное правительство во главе с Керенским.
- в октябре( старый стиль) или в ноябре 1917 года (по новому стилю) в результате Великой Октябрьской Социалистической Революции к власти пришли большевики во главе с В.И. Лениным, и установилась Советская власть, то есть власть Советов и депутатов ( именно поэтому и называлась власть - Советской).
- СССР образовалась ЗНАЧИТЕЛЬНО позже, где то , если память не изменяет, в декабре 1922 года, после смерти Ленина.
[Исправлено: ACROS, 14.10.2024 - 09:31]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16808
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 14.10.24 - 08:43
Цитата:
Ну во первых Ленин жив как и Цой
Во вторых в 1922 году Ленин был живее всех живых)
ACROS:
- СССР образовалась ЗНАЧИТЕЛЬНО позже, где то , если память не изменяет, в декабре 1922 года, после смерти Ленина.
- СССР образовалась ЗНАЧИТЕЛЬНО позже, где то , если память не изменяет, в декабре 1922 года, после смерти Ленина.
Ну во первых Ленин жив как и Цой
Во вторых в 1922 году Ленин был живее всех живых)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 02.07.12
- Сообщений:
- 7137
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 14.10.24 - 09:17
НГ есть журналисты моложе 60 лет? Знаю, что есть.
Нас стариков гоняют отовсюда, уже без намека в глаза говорят,возмущаются что ходу не дают,места не уступают ни в поликлинике,ни в общественном транспорте. Думаю,не стоит близко к сердцу принимать. Какие времена,такие нравы, хорошо хоть нет закона как в Японии,когда стариков относили на гору Нароями
Нас стариков гоняют отовсюда, уже без намека в глаза говорят,возмущаются что ходу не дают,места не уступают ни в поликлинике,ни в общественном транспорте. Думаю,не стоит близко к сердцу принимать. Какие времена,такие нравы, хорошо хоть нет закона как в Японии,когда стариков относили на гору Нароями
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 14.10.24 - 09:22
Цитата:
Точно, вы правы. Стареем. Хотя на память жалоб и замечании не было.
Всегда помнил год и дату рождения и смерти В.И.Ленина.
Чисто механически ошибся.
abaika95:
в 1922 году Ленин был живее всех живых)
в 1922 году Ленин был живее всех живых)
Точно, вы правы. Стареем. Хотя на память жалоб и замечании не было.
Всегда помнил год и дату рождения и смерти В.И.Ленина.
Чисто механически ошибся.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 14.10.24 - 09:24
Цитата:
Ещё не поздно принять в Казахстане такой же Закон или обычай.
сайлау курманов:
когда стариков относили на гору Нароями
когда стариков относили на гору Нароями
Ещё не поздно принять в Казахстане такой же Закон или обычай.
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 14.10.24 - 09:26
Цитата:
Если вы о временах Союза,то как было ??
Не напомните.
Артем Марусич:
видно забыли как там было "в заду".
видно забыли как там было "в заду".
Если вы о временах Союза,то как было ??
Не напомните.
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2371
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 14.10.24 - 10:28
Цитата:
Вопрос про журналистов или про внештатных авторов?
Юрий Яковлевич Бондаренко - внештатный автор "НГ", который сотрудничает с нами уже много лет. И мы считали и считаем, что его мнение по разным вопросам интересно многим нашим читателям.
Так же, как мнения других внештатных авторов, вне зависимости от их возраста.
Цитата:
Это ложное впечатление. Если мнение интересно читателям, мы его публикуем. Вне зависимости от личности автора.
bgb:
А В НГ есть журналисты моложе 60 лет? Знаю, что есть.
А В НГ есть журналисты моложе 60 лет? Знаю, что есть.
Вопрос про журналистов или про внештатных авторов?
Юрий Яковлевич Бондаренко - внештатный автор "НГ", который сотрудничает с нами уже много лет. И мы считали и считаем, что его мнение по разным вопросам интересно многим нашим читателям.
Так же, как мнения других внештатных авторов, вне зависимости от их возраста.
Цитата:
bgb:
У меня такое впечатление, что им не дают здесь публиковаться.
У меня такое впечатление, что им не дают здесь публиковаться.
Это ложное впечатление. Если мнение интересно читателям, мы его публикуем. Вне зависимости от личности автора.
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