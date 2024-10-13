Отправлено: - 20:37

electro:

ну-ка, ссылки.

electro:

Казахстан не страна казахских

maxsaf:

Где это я такое писал?

maxsaf:

Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные

maxsaf:

Зато Казахстан - страна казахов, с ее мононациональной политикой.

maxsaf:

Ну а чё Украина не захотела дать автономию Донбассу?

maxsaf:

Обоснуй теперь это утверждение, а потом сравним с вашим, казахстанским руководством.

maxsaf:

А что, не многонациональная?

Цитата:Ну ка в гугл войдиИ набери "релоканты из России изучают казахский язык"И читай Цитата:Казахских кого?)) квадроберов?Цитата:ТамЦитата:Белорусы и украинцы может и не различимыНо русские там сильно выделяются и языком и традициями Цитата:Казахстан унитарное государствоА Россия федерация стран и народовУлавливаешь?Цитата:А зачем?У русских что своего государства нет? Зачем им ещё автономии в других государствахА у татар своего другого государства как раз нетОни в составе федерации поэтому и то на птичьих правахПочему татарам и чеченцам не дали отделится в 90ые зато Россия вступилась за русских в преднестровье сделав им карликовую республикуДвойные стандарты получается? Одним можно а другим нет?Цитата:Казахстан унитарное государствоА Россия федерация стран и народовПеревари эту информацию сначала))Цитата:НеаНаемная за бабки там нет национальностиА так татарам и якутам обос*ралось воевать за русский мир и село верхние подмышки в Курской области? Оно им зачем?