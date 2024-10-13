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≡ В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50265
В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на следующей неделе
Отправлено: 13.10.24 - 23:50
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План работ Костанайской Горэлектросети с 14 по 18 октября сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». На следующей недели работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в пяти районах областного центра.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11377
Re: В пяти районах Костаная будут отключать электроэнергию на...
Отправлено: 13.10.24 - 23:50
#1
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---Когда эта безграмотность здесь закончиться !?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!?!
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