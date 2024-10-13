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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:19
Цитата:
Сами украинцы говорят, что они европейцы, жить хотят как в Европе, с россиянами и русскими в добрососедских отношениях жить не желают, не считают себя с ними единым этносом, нашли свою собственную идентичность, специально стараются ее подчеркнуть, перестать быть единым этносом с русскими. А это искусственное отдаление, как видим, может даже сделать врагами.
111:
А что сами то украинцы говорят?
А что сами то украинцы говорят?
Сами украинцы говорят, что они европейцы, жить хотят как в Европе, с россиянами и русскими в добрососедских отношениях жить не желают, не считают себя с ними единым этносом, нашли свою собственную идентичность, специально стараются ее подчеркнуть, перестать быть единым этносом с русскими. А это искусственное отдаление, как видим, может даже сделать врагами.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:24
Цитата:
Цитата:
У них в ПАСПОРТЕ что написано?
Не надо пропаганду, говори по фактам
maxsaf:
Цитата:
Сами украинцы говорят, ч
У них в ПАСПОРТЕ что написано?
Не надо пропаганду, говори по фактам
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:30
Цитата:
Понятия не имею
111:
У них в ПАСПОРТЕ что написано? Не надо пропаганду, говори по фактам
У них в ПАСПОРТЕ что написано? Не надо пропаганду, говори по фактам
Понятия не имею
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:15
Цитата:
В Казахстане да! В Украине,Беларуси и России разница большая. Беларусь по своей истории вообще к Литве ближе, даже герб почти один разница только в хвосте лошади. Дороги Украины и России в историческом плане тоже начиная примерно с 14 го века расходятся. С таким же успехом можно говорить , что словаки, словенцы и сербы практически один народ, потому что тоже славяне
maxsaf:
Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные.
Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные.
В Казахстане да! В Украине,Беларуси и России разница большая. Беларусь по своей истории вообще к Литве ближе, даже герб почти один разница только в хвосте лошади. Дороги Украины и России в историческом плане тоже начиная примерно с 14 го века расходятся. С таким же успехом можно говорить , что словаки, словенцы и сербы практически один народ, потому что тоже славяне
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:20
Цитата:
Причем тут это, если речь о самих людях. Рядом будут стоять вы их не отличите. Но самое главное - все хорошо по русски говорят.
saba:
даже герб почти один разница только в хвосте лошади. Дороги Украины и России
даже герб почти один разница только в хвосте лошади. Дороги Украины и России
Причем тут это, если речь о самих людях. Рядом будут стоять вы их не отличите. Но самое главное - все хорошо по русски говорят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:37
Цитата:
Ну ка в гугл войди
И набери "релоканты из России изучают казахский язык"
И читай Цитата:
Казахских кого?)) квадроберов?Цитата:
Там
Цитата:
Белорусы и украинцы может и не различимы
Но русские там сильно выделяются и языком и традициями Цитата:
Казахстан унитарное государство
А Россия федерация стран и народов
Улавливаешь?
Цитата:
А зачем?
У русских что своего государства нет? Зачем им ещё автономии в других государствах
А у татар своего другого государства как раз нет
Они в составе федерации поэтому и то на птичьих правах
Почему татарам и чеченцам не дали отделится в 90ые зато Россия вступилась за русских в преднестровье сделав им карликовую республику
Двойные стандарты получается? Одним можно а другим нет?Цитата:
Казахстан унитарное государство
А Россия федерация стран и народов
Перевари эту информацию сначала))
Цитата:
Неа
Наемная за бабки там нет национальности
А так татарам и якутам обос*ралось воевать за русский мир и село верхние подмышки в Курской области? Оно им зачем?
electro:
ну-ка, ссылки.
ну-ка, ссылки.
Ну ка в гугл войди
И набери "релоканты из России изучают казахский язык"
И читай Цитата:
electro:
Казахстан не страна казахских
Казахстан не страна казахских
Казахских кого?)) квадроберов?Цитата:
maxsaf:
Где это я такое писал?
Где это я такое писал?
Там
Цитата:
maxsaf:
Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные
Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные
Белорусы и украинцы может и не различимы
Но русские там сильно выделяются и языком и традициями Цитата:
maxsaf:
Зато Казахстан - страна казахов, с ее мононациональной политикой.
Зато Казахстан - страна казахов, с ее мононациональной политикой.
Казахстан унитарное государство
А Россия федерация стран и народов
Улавливаешь?
Цитата:
maxsaf:
Ну а чё Украина не захотела дать автономию Донбассу?
Ну а чё Украина не захотела дать автономию Донбассу?
А зачем?
У русских что своего государства нет? Зачем им ещё автономии в других государствах
А у татар своего другого государства как раз нет
Они в составе федерации поэтому и то на птичьих правах
Почему татарам и чеченцам не дали отделится в 90ые зато Россия вступилась за русских в преднестровье сделав им карликовую республику
Двойные стандарты получается? Одним можно а другим нет?Цитата:
maxsaf:
Обоснуй теперь это утверждение, а потом сравним с вашим, казахстанским руководством.
Обоснуй теперь это утверждение, а потом сравним с вашим, казахстанским руководством.
Казахстан унитарное государство
А Россия федерация стран и народов
Перевари эту информацию сначала))
Цитата:
maxsaf:
А что, не многонациональная?
А что, не многонациональная?
Неа
Наемная за бабки там нет национальности
А так татарам и якутам обос*ралось воевать за русский мир и село верхние подмышки в Курской области? Оно им зачем?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:47
Цитата:
Русские с украинцами точнее с Малоросами жили вместе всего 350 лет и то даже после присоединения левобережья правый берег остался в составе Польши где украинцы жили с поляками 400 лет вместе
И то впервые об малоросах русские популярно узнали в 19 веке после книжек Гоголя (поляка)
А так никто шибко не интересовался кто такие эти малоросы и запорожцы.
Потому Украинцы и не считали русских шибко родней
То с поляками на Москву ходили
То с шведами против Петра воевали
Восстание на западной Украине шло вплоть до 50ых годов
А почему? Потомучто им идентичность придумали злые црушники?)) особенно Мазепе))
Цитата:
А что такого?
Цитата:
Отличу украинца от русского сразу (если они не смешанные)
Украинцы более черные и смуглы как румыны или Молдоване
Русские в большинстве своем белесые скандинавского северного типа
Поэтому на западе русских часто шведы или норвежцы играют))
И по языку также
Даже на русском украинец говорить с акцентом гэкающим
maxsaf:
А это искусственное отдаление, как видим, может даже сделать врагами
А это искусственное отдаление, как видим, может даже сделать врагами
Русские с украинцами точнее с Малоросами жили вместе всего 350 лет и то даже после присоединения левобережья правый берег остался в составе Польши где украинцы жили с поляками 400 лет вместе
И то впервые об малоросах русские популярно узнали в 19 веке после книжек Гоголя (поляка)
А так никто шибко не интересовался кто такие эти малоросы и запорожцы.
Потому Украинцы и не считали русских шибко родней
То с поляками на Москву ходили
То с шведами против Петра воевали
Восстание на западной Украине шло вплоть до 50ых годов
А почему? Потомучто им идентичность придумали злые црушники?)) особенно Мазепе))
Цитата:
maxsaf:
Зайытов и Мукаев выступили с инициативой, что русский язык нужно преподавать только
Зайытов и Мукаев выступили с инициативой, что русский язык нужно преподавать только
А что такого?
Цитата:
maxsaf:
Рядом будут стоять вы их не отличите. Но самое главное - все хорошо по русски говорят.
Рядом будут стоять вы их не отличите. Но самое главное - все хорошо по русски говорят.
Отличу украинца от русского сразу (если они не смешанные)
Украинцы более черные и смуглы как румыны или Молдоване
Русские в большинстве своем белесые скандинавского северного типа
Поэтому на западе русских часто шведы или норвежцы играют))
И по языку также
Даже на русском украинец говорить с акцентом гэкающим
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 21:43
Цитата:
Так для нас азиатов европейцы все на одно лицо. Зинченко в чемпионате Англии тоже практически неотличим от местных футболистов(не чёрных), а один из предшественников СИ Цзиньпиня, по моему Цзян Цзэминь очень хорошо по русски говорил и душевно пел русские песни, и какие выводы из этого?
maxsaf:
Рядом будут стоять вы их не отличите.
Рядом будут стоять вы их не отличите.
Так для нас азиатов европейцы все на одно лицо. Зинченко в чемпионате Англии тоже практически неотличим от местных футболистов(не чёрных), а один из предшественников СИ Цзиньпиня, по моему Цзян Цзэминь очень хорошо по русски говорил и душевно пел русские песни, и какие выводы из этого?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 23:23
Цитата:
Тогда почему за всю украинскую нацию говоришь?
maxsaf:
Понятия не имею
Понятия не имею
Тогда почему за всю украинскую нацию говоришь?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 23:25
Цитата:
Караул!
Я не поддерживаю Путина!
Где я эта сказял?....
А уж то, что он собирает земли и падавно я против энтого!
maxsaf:
Где это я такое писал?
Где это я такое писал?
Караул!
Я не поддерживаю Путина!
Где я эта сказял?....
А уж то, что он собирает земли и падавно я против энтого!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11377
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 23:30
Цитата:
---Но ты же русский ?
111:
Я не поддерживаю Путина!
Я не поддерживаю Путина!
---Но ты же русский ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 23:50
Цитата:
А что, русские это для тебя скот и все они должны поддерживать свою продажную власть?
Гога:
Но ты же русский ?
Но ты же русский ?
А что, русские это для тебя скот и все они должны поддерживать свою продажную власть?
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