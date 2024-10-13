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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:19
#13036
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Цитата:
111:
А что сами то украинцы говорят?

Сами украинцы говорят, что они европейцы, жить хотят как в Европе, с россиянами и русскими в добрососедских отношениях жить не желают, не считают себя с ними единым этносом, нашли свою собственную идентичность, специально стараются ее подчеркнуть, перестать быть единым этносом с русскими. А это искусственное отдаление, как видим, может даже сделать врагами.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:24
#13037
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
Сами украинцы говорят, ч


У них в ПАСПОРТЕ что написано?
Не надо пропаганду, говори по фактам
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:30
#13038
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Цитата:
111:
У них в ПАСПОРТЕ что написано? Не надо пропаганду, говори по фактам

Понятия не имею
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:06
#13039
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Любопытную статью, как обычно, втихаря удалили.

Цитата:
Qaz365.kz
«Результат налицо»: Зайытов и Мукаев выступили с инициативой, что русский язык нужно преподавать только с 5 класса


Удалено
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:15
#13040
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Цитата:
maxsaf:
Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные.

В Казахстане да! В Украине,Беларуси и России разница большая. Беларусь по своей истории вообще к Литве ближе, даже герб почти один разница только в хвосте лошади. Дороги Украины и России в историческом плане тоже начиная примерно с 14 го века расходятся. С таким же успехом можно говорить , что словаки, словенцы и сербы практически один народ, потому что тоже славяне
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24713
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:20
#13041
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Цитата:
saba:
даже герб почти один разница только в хвосте лошади. Дороги Украины и России

Причем тут это, если речь о самих людях. Рядом будут стоять вы их не отличите. Но самое главное - все хорошо по русски говорят.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:37
#13042
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Цитата:
electro:
ну-ка, ссылки.

Ну ка в гугл войди
И набери "релоканты из России изучают казахский язык"
И читай Цитата:
electro:
Казахстан не страна казахских

Казахских кого?)) квадроберов?Цитата:
maxsaf:
Где это я такое писал?

Там
Цитата:
maxsaf:
Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные

Белорусы и украинцы может и не различимы
Но русские там сильно выделяются и языком и традициями Цитата:
maxsaf:
Зато Казахстан - страна казахов, с ее мононациональной политикой.

Казахстан унитарное государство
А Россия федерация стран и народов
Улавливаешь?
Цитата:
maxsaf:
Ну а чё Украина не захотела дать автономию Донбассу?

А зачем?
У русских что своего государства нет? Зачем им ещё автономии в других государствах
А у татар своего другого государства как раз нет
Они в составе федерации поэтому и то на птичьих правах
Почему татарам и чеченцам не дали отделится в 90ые зато Россия вступилась за русских в преднестровье сделав им карликовую республику
Двойные стандарты получается? Одним можно а другим нет?Цитата:
maxsaf:
Обоснуй теперь это утверждение, а потом сравним с вашим, казахстанским руководством.

Казахстан унитарное государство
А Россия федерация стран и народов
Перевари эту информацию сначала))
Цитата:
maxsaf:
А что, не многонациональная?

Неа
Наемная за бабки там нет национальности
А так татарам и якутам обос*ралось воевать за русский мир и село верхние подмышки в Курской области? Оно им зачем?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16806
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 20:47
#13043
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Цитата:
maxsaf:
А это искусственное отдаление, как видим, может даже сделать врагами

Русские с украинцами точнее с Малоросами жили вместе всего 350 лет и то даже после присоединения левобережья правый берег остался в составе Польши где украинцы жили с поляками 400 лет вместе
И то впервые об малоросах русские популярно узнали в 19 веке после книжек Гоголя (поляка)
А так никто шибко не интересовался кто такие эти малоросы и запорожцы.
Потому Украинцы и не считали русских шибко родней
То с поляками на Москву ходили
То с шведами против Петра воевали
Восстание на западной Украине шло вплоть до 50ых годов
А почему? Потомучто им идентичность придумали злые црушники?)) особенно Мазепе))
Цитата:
maxsaf:
Зайытов и Мукаев выступили с инициативой, что русский язык нужно преподавать только

А что такого?
Цитата:
maxsaf:
Рядом будут стоять вы их не отличите. Но самое главное - все хорошо по русски говорят.

Отличу украинца от русского сразу (если они не смешанные)
Украинцы более черные и смуглы как румыны или Молдоване
Русские в большинстве своем белесые скандинавского северного типа
Поэтому на западе русских часто шведы или норвежцы играют))
И по языку также
Даже на русском украинец говорить с акцентом гэкающим
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5951
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 21:43
#13044
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Цитата:
maxsaf:
Рядом будут стоять вы их не отличите.

Так для нас азиатов европейцы все на одно лицо. Зинченко в чемпионате Англии тоже практически неотличим от местных футболистов(не чёрных), а один из предшественников СИ Цзиньпиня, по моему Цзян Цзэминь очень хорошо по русски говорил и душевно пел русские песни, и какие выводы из этого?
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