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ACROS:

Те которые ноют про субсидии - это и есть АГРОБИЗНЕСМЕНЫ ( бывшие менты, строители, гинекологи, прокуроры, судьи, проворовавшие акимы, мажорики и прочие)

Цитата:......да сегодня куда не плюнь каждый суслик агроном или бобёр строитель,люди идут в сферы которые чужды им вот и барддак у нас,а те кто вырос на земле и занимается земледелием вставляют палки.....