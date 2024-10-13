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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 12:48
Цитата:
Россия и США две уникальные страны страны , перешедшие со своими войсками границы другого государства с 1991 года, когда Ирак напал на Кувейт. Причём только Россия в 21 веке напала на другую страну с средневековой мыслью захватить новые территории! Во всех проблемах России виновата сама Россия.
[Исправлено: saba, 13.10.2024 - 13:49]
maxsaf:
виноваты во всех проблемах из-за России
виноваты во всех проблемах из-за России
Россия и США две уникальные страны страны , перешедшие со своими войсками границы другого государства с 1991 года, когда Ирак напал на Кувейт. Причём только Россия в 21 веке напала на другую страну с средневековой мыслью захватить новые территории! Во всех проблемах России виновата сама Россия.
[Исправлено: saba, 13.10.2024 - 13:49]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 12:54
В России сегодня день работников АПК, у нас кажется позже или нет?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 14:07
Цитата:
Один?
Ах да, это сказал Путин.
Он ДНК брал видимо у хохлов и получился один народ.
Который он решил уничтожить..
А что сами то украинцы говорят?
Ты почему хочешь уничтожения украинцев, по твоему вы с русскими разные?
maxsaf:
Ты уж определись - это украинский народ и русский народ или все таки единый этнос?
Ты уж определись - это украинский народ и русский народ или все таки единый этнос?
Один?
Ах да, это сказал Путин.
Он ДНК брал видимо у хохлов и получился один народ.
Который он решил уничтожить..
А что сами то украинцы говорят?
Ты почему хочешь уничтожения украинцев, по твоему вы с русскими разные?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11375
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 16:57
Цитата:
---Хватит уже истерить здесь .Уже всем надоел , навязывая свое мнение .
111:
---Хватит уже истерить здесь .Уже всем надоел , навязывая свое мнение .
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:00
Цитата:
Нетипичный в Казахстан вон прибежал от войны путина и казахский язык изучает))Цитата:
Я не вклинился в ваш разговор а начал новый свой
Ты писал что хотел бы возражения СССР
Я ответил а почему не золотой орды
И ты про какой то народ чухню понес
Итак СССР был страной одного какого-то народа? Или был просто территорией ?Цитата:
Россия не страна русских
Но каким то образом 99% руководства России возглавляют русские
Отсюда и ответ
Не захотели быть нормальной федерацией с правом голоса всех субъектов а устроили очередной цирк с авторитарным управлением только русских вот и получили русофобию.
А были бы реальной федерацией не только на бумажке то Татарстан мог бы вправе отказать Москве в отправке своих солдат на войну
И так все субъекты
И Москва бы обкакалась со своими перлами что там мол многонациональная армия против нацистов воюет)
Воюют именно нацисты в основном против Украины
maxsaf:
А как нетипичный русский поуеха поступает?
А как нетипичный русский поуеха поступает?
Нетипичный в Казахстан вон прибежал от войны путина и казахский язык изучает))Цитата:
maxsaf:
А ты вклинился и теперь не вдупляешь, о чем разговор
А ты вклинился и теперь не вдупляешь, о чем разговор
Я не вклинился в ваш разговор а начал новый свой
Ты писал что хотел бы возражения СССР
Я ответил а почему не золотой орды
И ты про какой то народ чухню понес
Итак СССР был страной одного какого-то народа? Или был просто территорией ?Цитата:
maxsaf:
И тем не менее в голове у Марика и прочих русофобов виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.
И тем не менее в голове у Марика и прочих русофобов виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.
Россия не страна русских
Но каким то образом 99% руководства России возглавляют русские
Отсюда и ответ
Не захотели быть нормальной федерацией с правом голоса всех субъектов а устроили очередной цирк с авторитарным управлением только русских вот и получили русофобию.
А были бы реальной федерацией не только на бумажке то Татарстан мог бы вправе отказать Москве в отправке своих солдат на войну
И так все субъекты
И Москва бы обкакалась со своими перлами что там мол многонациональная армия против нацистов воюет)
Воюют именно нацисты в основном против Украины
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:13
Цитата:
ну-ка, ссылки.
abaika95:
прибежал от войны путина и казахский язык изучает
прибежал от войны путина и казахский язык изучает
ну-ка, ссылки.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:16
Цитата:
Казахстан не страна казахских
abaika95:
Россия не страна русских
Россия не страна русских
Казахстан не страна казахских
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 08.02.17
- Сообщений:
- 4058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:18
Куда-то исчез Козлов...
Как и Дракон...
Неужели ещё одного "старожила" форум потерял?
Как и Дракон...
Неужели ещё одного "старожила" форум потерял?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:24
Цитата:
это редакция виновата...
скоро здесь одна ...останется
таноми52:
это редакция виновата...
скоро здесь одна ...останется
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:00
Цитата:
Где это я такое писал?
abaika95:
Ты писал что хотел бы возражения СССР
Ты писал что хотел бы возражения СССР
Где это я такое писал?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:04
Цитата:
Это был союз народов, причем как совершенно разных, так и практически не отличающихся, этнически идентичных. Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные.
abaika95:
Итак СССР был страной одного какого-то народа? Или был просто территорией ?
Итак СССР был страной одного какого-то народа? Или был просто территорией ?
Это был союз народов, причем как совершенно разных, так и практически не отличающихся, этнически идентичных. Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:06
Цитата:
Зато Казахстан - страна казахов, с ее мононациональной политикой.
abaika95:
Россия не страна русских
Россия не страна русских
Зато Казахстан - страна казахов, с ее мононациональной политикой.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:07
Цитата:
Ну а чё Украина не захотела дать автономию Донбассу?
abaika95:
Не захотели быть нормальной федерацией с правом голоса всех субъектов
Не захотели быть нормальной федерацией с правом голоса всех субъектов
Ну а чё Украина не захотела дать автономию Донбассу?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:08
Цитата:
Обоснуй теперь это утверждение, а потом сравним с вашим, казахстанским руководством.
abaika95:
Но каким то образом 99% руководства России возглавляют русские
Но каким то образом 99% руководства России возглавляют русские
Обоснуй теперь это утверждение, а потом сравним с вашим, казахстанским руководством.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:11
Цитата:
А что, не многонациональная?
abaika95:
И Москва бы обкакалась со своими перлами что там мол многонациональная армия против нацистов воюет)
И Москва бы обкакалась со своими перлами что там мол многонациональная армия против нацистов воюет)
А что, не многонациональная?
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