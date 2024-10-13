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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 12:48
#13021
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Цитата:
maxsaf:
виноваты во всех проблемах из-за России

Россия и США две уникальные страны страны , перешедшие со своими войсками границы другого государства с 1991 года, когда Ирак напал на Кувейт. Причём только Россия в 21 веке напала на другую страну с средневековой мыслью захватить новые территории! Во всех проблемах России виновата сама Россия.

[Исправлено: saba, 13.10.2024 - 13:49]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5949
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 12:54
#13022
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В России сегодня день работников АПК, у нас кажется позже или нет?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42056
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 14:07
#13023
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Цитата:
maxsaf:
Ты уж определись - это украинский народ и русский народ или все таки единый этнос?

Один?
Ах да, это сказал Путин.
Он ДНК брал видимо у хохлов и получился один народ.
Который он решил уничтожить..
А что сами то украинцы говорят?
Ты почему хочешь уничтожения украинцев, по твоему вы с русскими разные?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11375
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 16:57
#13024
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Цитата:
111:

---Хватит уже истерить здесь .Уже всем надоел , навязывая свое мнение .
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16804
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:00
#13025
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Цитата:
maxsaf:
А как нетипичный русский поуеха поступает?

Нетипичный в Казахстан вон прибежал от войны путина и казахский язык изучает))Цитата:
maxsaf:
А ты вклинился и теперь не вдупляешь, о чем разговор

Я не вклинился в ваш разговор а начал новый свой
Ты писал что хотел бы возражения СССР
Я ответил а почему не золотой орды
И ты про какой то народ чухню понес
Итак СССР был страной одного какого-то народа? Или был просто территорией ?Цитата:
maxsaf:
И тем не менее в голове у Марика и прочих русофобов виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.

Россия не страна русских
Но каким то образом 99% руководства России возглавляют русские
Отсюда и ответ
Не захотели быть нормальной федерацией с правом голоса всех субъектов а устроили очередной цирк с авторитарным управлением только русских вот и получили русофобию.
А были бы реальной федерацией не только на бумажке то Татарстан мог бы вправе отказать Москве в отправке своих солдат на войну
И так все субъекты
И Москва бы обкакалась со своими перлами что там мол многонациональная армия против нацистов воюет)
Воюют именно нацисты в основном против Украины
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:13
#13026
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Цитата:
abaika95:
прибежал от войны путина и казахский язык изучает

ну-ка, ссылки.
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:16
#13027
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Цитата:
abaika95:
Россия не страна русских

Казахстан не страна казахских
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4058
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:18
#13028
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Куда-то исчез Козлов...
Как и Дракон...
Неужели ещё одного "старожила" форум потерял?
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1479
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 18:24
#13029
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Цитата:
таноми52:

это редакция виновата...
скоро здесь одна ...останется
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:00
#13030
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Цитата:
abaika95:
Ты писал что хотел бы возражения СССР

Где это я такое писал?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:04
#13031
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Цитата:
abaika95:
Итак СССР был страной одного какого-то народа? Или был просто территорией ?

Это был союз народов, причем как совершенно разных, так и практически не отличающихся, этнически идентичных. Русские, украинцы и белорусы - можно сказать что это один этнос, поскольку различия минимальные.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:06
#13032
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Цитата:
abaika95:
Россия не страна русских

Зато Казахстан - страна казахов, с ее мононациональной политикой.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:07
#13033
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Цитата:
abaika95:
Не захотели быть нормальной федерацией с правом голоса всех субъектов

Ну а чё Украина не захотела дать автономию Донбассу?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:08
#13034
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Цитата:
abaika95:
Но каким то образом 99% руководства России возглавляют русские

Обоснуй теперь это утверждение, а потом сравним с вашим, казахстанским руководством.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24710
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 19:11
#13035
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Цитата:
abaika95:
И Москва бы обкакалась со своими перлами что там мол многонациональная армия против нацистов воюет)

А что, не многонациональная?
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