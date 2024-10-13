Отправлено: - 18:00

maxsaf:

А как нетипичный русский поуеха поступает?

maxsaf:

А ты вклинился и теперь не вдупляешь, о чем разговор

maxsaf:

И тем не менее в голове у Марика и прочих русофобов виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.

Цитата:Нетипичный в Казахстан вон прибежал от войны путина и казахский язык изучает))Цитата:Я не вклинился в ваш разговор а начал новый свойТы писал что хотел бы возражения СССРЯ ответил а почему не золотой ордыИ ты про какой то народ чухню понесИтак СССР был страной одного какого-то народа? Или был просто территорией ?Цитата:Россия не страна русскихНо каким то образом 99% руководства России возглавляют русскиеОтсюда и ответНе захотели быть нормальной федерацией с правом голоса всех субъектов а устроили очередной цирк с авторитарным управлением только русских вот и получили русофобию.А были бы реальной федерацией не только на бумажке то Татарстан мог бы вправе отказать Москве в отправке своих солдат на войнуИ так все субъектыИ Москва бы обкакалась со своими перлами что там мол многонациональная армия против нацистов воюет)Воюют именно нацисты в основном против Украины