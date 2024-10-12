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≡ Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50264
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:18
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На данный момент у костанайцев полностью отсутствует выбор между видами транспорта. Да, можно выбрать полноценный автобус, личный автомобиль или микроавтобус, но все это - автотранспорт. Именно поэтому масса комментариев в социальных сетях была посвящена необходимости восстановления железнодорожного сообщения между Костанаем и близлежащими регионами России.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
93
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 16:19
#45
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Цитата:
111:
советский с нашего дизельного.


серийное производство было налажено ?
Цитата:
111:
Для 50-60х это было отлично.
Но для 90х, от такого двигателя даже Германия отказалась и пихнула нам ЭТО.


Немного истории здесь -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-43223


Цитата:
111:
жрущее существо

Какой расход был ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11375
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 16:47
#46
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Цитата:
simkst:
111: жрущее существо Какой расход был ?

---Ответа вы не дождетесь !!!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42056
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 17:16
#47
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Цитата:
simkst:

Цитата:
серийное производство было налажено ?


Сколько то тысяч в год?
Нет конечно
Помню что то цифру 186..
Ну может 250 штук.
За все время
Это самый золотой движок в мире, учитывая сколько вклали и сколько работяг там работало и получило сколько хат

Цитата:
Какой расход был ?


У нас не замеряли расхода, но помню что то под 80-90 литров
Это даже не ведро , а 9 ведер
Урал 744 по моему
Не груженный и по треку может литров 50

[Исправлено: 111, 13.10.2024 - 18:58]
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
93
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 17:57
#48
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Цитата:
111:
Это самый золотой движок в мире


Да, полноте Вам, батенька, оставьте!

Ко времени распада Союза три крупных предприятия были построены:
в Ярцево (мощностью 150 тысяч моторов в год, первая очередь - 75 тысяч для автомобилей ЗИЛа),
в Горьком, на ГАЗе (75 тысяч штук в год),
и в Кустанае (проектная мощность - 40 тысяч штук в год для УралАЗа).

В 2002 году завод в Ярцево обанкротился

Не Вы , ни я не знаем сумму вложений в эти 2 проекта , чтобы делать громкие заявления про КДЗ. (ИМХО)

Удачи !
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42056
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 18:01
#49
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Цитата:
Не Вы , ни я не знаем сумму вложений в эти 2 проекта , чтобы делать громкие заявления про КДЗ. (ИМХО)


Статей много тогда было на эту тему, во сколько миллиардов долларов обошелся КДЗ, просто поделили на количество движек, вот и результат
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5949
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 18:18
#50
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Вот странное дело, я служил в г.Тобольске Тюменской области, Магирусы с воздушным охлаждением зимой стояли на приколе из за морозов, Татры чешские вовсю катались,хотя двигатель тоже был с воздушным охлаждением. Мало того там где только что вышедший трёхосный Камаз застревал, Татра пролетала не замечая. Уж не знаю чей там двигатель стоял, просто замечательная машина, мы ещё зимой руки об кабину Татры грели, так автономка хорошо у них работала.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
93
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 18:20
#51
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Цитата:
111:
во сколько миллиардов долларов обошелся КДЗ, просто поделили на количество движек, вот и результат


Ярцевский завод был крупнее КДЗ в 4 раза
Завод - банкрот в 2002

Следуя Вашей логике ( просто поделить )-двигатель производства Ярцево золотее двигателя КДЗ в 4 раза !!!

Да , Вам СПАСИБО !
Многое вспомнил и еще узнал)))

[Исправлено: simkst, 13.10.2024 - 19:23]
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electro
§ electro
(Пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
1479
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 18:32
#52
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111 и саба, вы прям писаетесь от счастья
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