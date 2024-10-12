Отправлено: - 16:19

111:

советский с нашего дизельного.

111:

Для 50-60х это было отлично.

Но для 90х, от такого двигателя даже Германия отказалась и пихнула нам ЭТО.

111:

жрущее существо

Цитата:серийное производство было налажено ?Цитата:Немного истории здесь -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-43223Цитата:Какой расход был ?