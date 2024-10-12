Re: Рост цен на казахстанскую пшеницу прогнозирует...

Отправлено: - 21:20

Цитата://Это позволит установить справедливую цену для казахстанской продукции», -//



Справедливая цена - эта та цена, которую на данный момент устанавливает сама АО "Продкорпорация".

Если в условиях рынка, гос.контора устанавливает цену пшеницу, то и идти нужно до конца: - надо на законодательном уровне ввести норму, типа минимальной цены на алкоголь и сигареты- то есть: ниже цены установленной Продкорпорацией заключать сделки по купли-продаже пшеницы НЕЛЬЗЯ.

И ВСЁ и ВСЕ сразу успокояться - и фермеры и спекул..., пардон зернотрейдеры.

Для этого нужна политическая воля Токаева и мощное сельхозлобби (у водочников и сигаретчиков она ( лобби) есть - потому что и алкоголь и табак поделены между членами семьи первого президента). Раньше рынок зерна курировал Рахат Алиев и всё было ЧЁТКО, потом после его загадочной смерти, сельское хозяйство вроде перешло к Есимову, но он не справлялся с ролью смотрящего.