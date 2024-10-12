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≡ Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50264
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:18
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На данный момент у костанайцев полностью отсутствует выбор между видами транспорта. Да, можно выбрать полноценный автобус, личный автомобиль или микроавтобус, но все это - автотранспорт. Именно поэтому масса комментариев в социальных сетях была посвящена необходимости восстановления железнодорожного сообщения между Костанаем и близлежащими регионами России.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
91
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 16:19
#45
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Цитата:
111:
советский с нашего дизельного.


серийное производство было налажено ?
Цитата:
111:
Для 50-60х это было отлично.
Но для 90х, от такого двигателя даже Германия отказалась и пихнула нам ЭТО.


Немного истории здесь -https://ru.m.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB-43223


Цитата:
111:
жрущее существо

Какой расход был ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11375
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 16:47
#46
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Цитата:
simkst:
111: жрущее существо Какой расход был ?

---Ответа вы не дождетесь !!!
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42054
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 17:16
#47
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Цитата:
simkst:

Цитата:
серийное производство было налажено ?


20 тысяч в год?
Нет конечно
Помню что то цифру 186..
Ну может 250 штук.
Это самый золотой движок в мире, учитывая сколько вклали и сколько работяг там работало и получило сколько хат
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