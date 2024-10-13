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Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50264
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 14:16
Фокусы и манипуляции с интеллектом известны тысячи лет. Правда, со времен так называемой перестройки они обрели и новые и очень опасные формы. В первую очередь в сферах образования и СМИ. Прилетевший же к нам на крыльях прогресса Интернет сделал эти формы вездесущими.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42054
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 14:16
Цитата:
Вы сейчас пишите в какой газете?
В якобы независимой, которая "вопиет"?
А вот якобы независимые, когда вопиют: «Выберите нас, объединитесь, пожмите друг другу руки - и мы, словно волшебники, решим все ваши проблемы» - тоже чреваты нашими
Вы сейчас пишите в какой газете?
В якобы независимой, которая "вопиет"?
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42054
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 16:07
Цитата:
Вы помните пропаганду ту, при которой вас даже не было.
Хорошо.
Сейчас идет пропаганда, что украинского народа не существовало и потому их надо уничтожить.
То есть пропаганда бойни в Украине, которой уж скоро три года.
У вас за эти почти три года сформировалось свое собственное независимое мнение за это время или как?
Вы считаете у вас "официальное" оно или "независимое"?
Но в том или ином случае, пора бы высказаться, так ведь понимаю?
Если вы не можете этого понять за почти три года, то зачем требовать от кого то, чтоб сразу дал оценку тому или иному предмету?
Я в шашки по переписке играл, и то на ответ давалось не более месяца что ли.
И все.
Засчитывается поражение.
Вы почти три года не можете сказать ответ.
Это просто поразительно.
Невольно здесь вспомнилось, как в годы подготовки и развертывания Второй мировой войны нацистская пропаганда ловко использовала Нострадамуса. Официально вроде бы даже запрещали.
Вы помните пропаганду ту, при которой вас даже не было.
Хорошо.
Сейчас идет пропаганда, что украинского народа не существовало и потому их надо уничтожить.
То есть пропаганда бойни в Украине, которой уж скоро три года.
У вас за эти почти три года сформировалось свое собственное независимое мнение за это время или как?
Вы считаете у вас "официальное" оно или "независимое"?
Но в том или ином случае, пора бы высказаться, так ведь понимаю?
Если вы не можете этого понять за почти три года, то зачем требовать от кого то, чтоб сразу дал оценку тому или иному предмету?
Я в шашки по переписке играл, и то на ответ давалось не более месяца что ли.
И все.
Засчитывается поражение.
Вы почти три года не можете сказать ответ.
Это просто поразительно.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 6509
Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 16:20
Цитата//Правда, не всякий такой плод окажется полезным.//
Истина- полезный плод, но только ею надо уметь пользоватся.
А, правда - она разная- иногда ВРЕМЕННО полезная для чиновников, но НЕПОЛЕЗНАЯ для народа, или НАОБОРОТ, как в случае с АЭС.
Можно бить "правду-матку" про якобы полезную АЭС, при этом не брезгуя ничем как в случае с высказыванием этого депутата от правящей партии о "пирровой" победе над мифическими оппонентами, которые в то же время являются его "ХОЗЯЕВАМИ" - ведь не то что к концу строительства этой АЭС, уже буквально завтра, через год, два - НЕ БУДЕТ в помине и этого депутата, и этих министров, к 2029 году не должно быть и самого Токаева( с поправкой на АВТОРИТАРНОСТЬ и НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ казахской власти- всякое может случиться до 2029 года).
Ведь НИКТО из нынешних апологетов АЭС не понесёт ОТВЕТСТВЕННОСТИ , хотя бы за - СРОКИ, СТОИМОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ станции к концу срока строительства и они об этом прекрасно ЗНАЯ обещают ВСЁ что угодно в угоду нынешней ситуации, всё равно через определённое время все ОНИ элементарно СВАЛЯТ в Дубаи или ещё куда-нибудь. Пример тому: - соратники бывшего всемогущего Елбасы, которые все эти 30 лет клялись в любви и верности Родине и ПРАВИЛЬНОМУ курсу и БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ служению народу и стране и как оказалось на самом деле все ОНИ простые гос.служащие, но в то же время и - МИЛЛИОНЕРЫ и МИЛЛИАРДЕРЫ, причём тайные как Сатыбалды или корейко..
Как там у Чацского: "....служить бы рад, прислуживать тошно...." - явно не про них.
[Исправлено: ACROS, 13.10.2024 - 17:40]
Истина- полезный плод, но только ею надо уметь пользоватся.
А, правда - она разная- иногда ВРЕМЕННО полезная для чиновников, но НЕПОЛЕЗНАЯ для народа, или НАОБОРОТ, как в случае с АЭС.
Можно бить "правду-матку" про якобы полезную АЭС, при этом не брезгуя ничем как в случае с высказыванием этого депутата от правящей партии о "пирровой" победе над мифическими оппонентами, которые в то же время являются его "ХОЗЯЕВАМИ" - ведь не то что к концу строительства этой АЭС, уже буквально завтра, через год, два - НЕ БУДЕТ в помине и этого депутата, и этих министров, к 2029 году не должно быть и самого Токаева( с поправкой на АВТОРИТАРНОСТЬ и НЕПРЕДСКАЗУЕМОСТЬ казахской власти- всякое может случиться до 2029 года).
Ведь НИКТО из нынешних апологетов АЭС не понесёт ОТВЕТСТВЕННОСТИ , хотя бы за - СРОКИ, СТОИМОСТЬ и БЕЗОПАСНОСТЬ станции к концу срока строительства и они об этом прекрасно ЗНАЯ обещают ВСЁ что угодно в угоду нынешней ситуации, всё равно через определённое время все ОНИ элементарно СВАЛЯТ в Дубаи или ещё куда-нибудь. Пример тому: - соратники бывшего всемогущего Елбасы, которые все эти 30 лет клялись в любви и верности Родине и ПРАВИЛЬНОМУ курсу и БЕЗВОЗМЕЗДНОМУ служению народу и стране и как оказалось на самом деле все ОНИ простые гос.служащие, но в то же время и - МИЛЛИОНЕРЫ и МИЛЛИАРДЕРЫ, причём тайные как Сатыбалды или корейко..
Как там у Чацского: "....служить бы рад, прислуживать тошно...." - явно не про них.
[Исправлено: ACROS, 13.10.2024 - 17:40]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11375
Re: Юрий БОНДАРЕНКО: Мы и тестово-клиповое мышление
Отправлено: 13.10.24 - 16:27
Цитата:
---На какой вопрос , мастер по переписке (Я в шашки по переписке играл) ?
111:
Вы почти три года не можете сказать ответ.
Вы почти три года не можете сказать ответ.
---На какой вопрос , мастер по переписке (Я в шашки по переписке играл) ?
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