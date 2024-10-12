Отправлено: - 23:21

111:

Магируса сегодня нет, хоть заиаеко он и не надо тут врать. Разворовали и поглотили за копейку.

Цитата:......папируса сегодня нет,хоть ишак шарабатский он и если ты безграмотный то тебе бесполезно что обьяснять,а такие как ты и разворовали страну кто балас с отрубями тырил а кто дизельный разворовывал и скажи что всё не так было....https://www.deutz.com/de/produkte/....читай если грамотный и на логотип смотри....умник