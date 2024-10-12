На данный момент у костанайцев полностью отсутствует выбор между видами транспорта. Да, можно выбрать полноценный автобус, личный автомобиль или микроавтобус, но все это - автотранспорт. Именно поэтому масса комментариев в социальных сетях была посвящена необходимости восстановления железнодорожного сообщения между Костанаем и близлежащими регионами России. Читать новость
Поезд Астана-Костанай-Челябинск по-любому очень нужен! И об этом должна позаботиться республиканская власть, с подачи представительного органа власти-Костанайского областного маслихата, который представляет интересы населения костанайской области! Без маслихата, вопрос зависнет на страницах этой газеты! Вот в маслихат Костанайской области пожалуйста пишите свои аргументированные просьбы, пожелания, пусть депутаты, которых мы избрали решают наболевшие проблемы и чаяния! И пусть попробуют не решить! Тогда зачем вообще нужен маслихат, если он не представляет интересы населения региона? При этом нужно собрать 50000 подписей в Костанайской области для петиции и направить Премьер-Министру РК для решения наболевшего вопроса!
ACROS: Кстати - качество поршневой было НЕ К ЧЁРТУ- СЫРЕЦ, недоделанные- отремонтированные двигателя масло ЖРАЛИ по чёрному
"Стучали" по всему Союзу, поршня клинили, маслосъемные кольца тоже что то с ними было, все выгорало и на поддонах откуда то появлялась стружка, как от мясорубки.. Но было круто на заводе, до 1995го , потом мраки.
111: Магируса сегодня нет, хоть заиаеко он и не надо тут врать. Разворовали и поглотили за копейку.
......папируса сегодня нет,хоть ишак шарабатский он и если ты безграмотный то тебе бесполезно что обьяснять,а такие как ты и разворовали страну кто балас с отрубями тырил а кто дизельный разворовывал и скажи что всё не так было....https://www.deutz.com/de/produkte/....читай если грамотный и на логотип смотри....умник
Vit: Не кто не че организовывать не будет. У людей должен быть патриотический маршрут а именно Костанай-Астана. Да Мереке? Не надо нам сепаратических электричек на/в челябинск))
С заметкой и комментариями форумных грамотеев ознакомился. На мой взгляд, не рентабельно будет запускать по маршруту поезд. В основном пассажирами будут студенты, которые осенью уезжают на учёбу, далее приезжают на зимних и летних каникулах. В остальные периоды времени года, пассажиропоток будет минимальным.
Vit: Не кто не че организовывать не будет. У людей должен быть патриотический маршрут а именно Костанай-Астана.
Виталий, ты вот почти пять лет тому назад, ниже по ссылке говорил, что Россия щедрая душа. Серый Волк постоянно хвалил патриотические Сапсаны, Ласточки и.т.д. мол какие красивые и дивные, фото выставлял. Правда с импортными движками они были, в настоящее время с комплектующими проблемы. Очень жаль, что россияне не выполнили Концепцию социально-экономического развития разработанную в 2008 году, где планировалось к 2020 году будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. С далёкого 2008 года прошло 16 лет, как говорится - мечты не сбылись.
Vit: Я больше скажу:В далекой перспективе, там ваще не будет не кого пассажиропотока) эта щас там родственики, друзья и тд.
Виталий, если старший брат образумится и вместе со своим глубинным народом не будет вести агрессивную внешнюю политику, тогда всё будет нормально.
Ты видимо в пути был, недавно Лимону про сепаратизм отмечал, процитирую: Диву даюсь, удивляюсь, в Киеве сепаратистов не было, в 2014 году украинцы вышли на майдан, чтобы интегрироваться с Западом, это их право как жителей суверенного государства.
Конфликт между Россией и Украиной давно назревал, украинцы хотели интегрироваться с Западом, стать свободными, без рабского мышления. Российский режиссер Александр Сокуров, предсказал конфликт в Украине с Россией ещё в 2008 году. Также он тогда и чуть позже отмечал, что будет противостояние и с Казахстаном. Говорил, тот фронт прикрыть не удастся. Там могут схлестнуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится.
Ж/д сообщение надо восстанавливать, это и государству выгодно и людям. Экономика не может развиваться без торговли, а торговля без транспорта, в т.ч. железнодорожного. Лично я часто езжу в РФ и по мне, было бы удобней и безопасней по железной дороге, чем микроавтобусами, водители которых с телефоном не расстаются ни на минуту. Желающих приехать в Казахстан туристов тоже немало, но отсутствие поездов сбивает спрос.
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