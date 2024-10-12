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≡ Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50264
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:18
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На данный момент у костанайцев полностью отсутствует выбор между видами транспорта. Да, можно выбрать полноценный автобус, личный автомобиль или микроавтобус, но все это - автотранспорт. Именно поэтому масса комментариев в социальных сетях была посвящена необходимости восстановления железнодорожного сообщения между Костанаем и близлежащими регионами России.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
375
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 21:46
#30
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Поезд Астана-Костанай-Челябинск по-любому очень нужен! И об этом должна позаботиться республиканская власть, с подачи представительного органа власти-Костанайского областного маслихата, который представляет интересы населения костанайской области! Без маслихата, вопрос зависнет на страницах этой газеты! Вот в маслихат Костанайской области пожалуйста пишите свои аргументированные просьбы, пожелания, пусть депутаты, которых мы избрали решают наболевшие проблемы и чаяния! И пусть попробуют не решить! Тогда зачем вообще нужен маслихат, если он не представляет интересы населения региона? При этом нужно собрать 50000 подписей в Костанайской области для петиции и направить Премьер-Министру РК для решения наболевшего вопроса!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42051
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 21:54
#31
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Цитата:
ACROS:
Кстати - качество поршневой было НЕ К ЧЁРТУ- СЫРЕЦ, недоделанные- отремонтированные двигателя масло ЖРАЛИ по чёрному

"Стучали" по всему Союзу, поршня клинили, маслосъемные кольца тоже что то с ними было, все выгорало и на поддонах откуда то появлялась стружка, как от мясорубки..
Но было круто на заводе, до 1995го , потом мраки.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1596
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 23:21
#32
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Цитата:
111:
Магируса сегодня нет, хоть заиаеко он и не надо тут врать. Разворовали и поглотили за копейку.


......папируса сегодня нет,хоть ишак шарабатский он и если ты безграмотный то тебе бесполезно что обьяснять,а такие как ты и разворовали страну кто балас с отрубями тырил а кто дизельный разворовывал и скажи что всё не так было....https://www.deutz.com/de/produkte/....читай если грамотный и на логотип смотри....умник
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
89
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 08:36
#33
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Цитата:
111:
А нам впихнули устаревший и жрущий дорогую соляру мотор.


Вы на дизеле работали в какие года ?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5948
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 12:34
#34
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Цитата:
simkst:
Вы на дизеле работали в какие года

Он имеет в виду тот конкретно двигатель , который должен был выпускаться на нашем дизельном заводе.
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
89
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 12:55
#35
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Цитата:
saba:
saba


Я понимаю о чем 111 говорит, какой двигатель он имеет ввиду
Поэтому интересно в каких годах он работал на КЗДД /КДЗ ?
Какую должность занимал ?

[Исправлено: simkst, 13.10.2024 - 14:09]
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5926
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 13:01
#36
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Цитата:
Vit:
Не кто не че организовывать не будет. У людей должен быть патриотический маршрут а именно Костанай-Астана. Да Мереке? Не надо нам сепаратических электричек на/в челябинск))


С заметкой и комментариями форумных грамотеев ознакомился. На мой взгляд, не рентабельно будет запускать по маршруту поезд. В основном пассажирами будут студенты, которые осенью уезжают на учёбу, далее приезжают на зимних и летних каникулах. В остальные периоды времени года, пассажиропоток будет минимальным.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
15444
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 13:16
#37
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Цитата:
Kairat stayer: В остальные периоды времени года, пассажиропоток будет минимальным
Я больше скажу:В далекой перспективе, там ваще не будет не кого пассажиропотока) эта щас там родственики, друзья и тд.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5926
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 13:17
#38
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Цитата:
Vit:
Не кто не че организовывать не будет. У людей должен быть патриотический маршрут а именно Костанай-Астана.


Виталий, ты вот почти пять лет тому назад, ниже по ссылке говорил, что Россия щедрая душа. Серый Волк постоянно хвалил патриотические Сапсаны, Ласточки и.т.д. мол какие красивые и дивные, фото выставлял. Правда с импортными движками они были, в настоящее время с комплектующими проблемы. Очень жаль, что россияне не выполнили Концепцию социально-экономического развития разработанную в 2008 году, где планировалось к 2020 году будут в среднем получать 2700 долларов в месяц, иметь не менее 100 квадратных метров на семью из трех человек, а средний класс будет составлять более половины населения. С далёкого 2008 года прошло 16 лет, как говорится - мечты не сбылись.

Подробнее здесь:
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5926
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 13:33
#39
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Цитата:
Vit:
Я больше скажу:В далекой перспективе, там ваще не будет не кого пассажиропотока) эта щас там родственики, друзья и тд.


Виталий, если старший брат образумится и вместе со своим глубинным народом не будет вести агрессивную внешнюю политику, тогда всё будет нормально.

Ты видимо в пути был, недавно Лимону про сепаратизм отмечал, процитирую: Диву даюсь, удивляюсь, в Киеве сепаратистов не было, в 2014 году украинцы вышли на майдан, чтобы интегрироваться с Западом, это их право как жителей суверенного государства.

Конфликт между Россией и Украиной давно назревал, украинцы хотели интегрироваться с Западом, стать свободными, без рабского мышления. Российский режиссер Александр Сокуров, предсказал конфликт в Украине с Россией ещё в 2008 году. Также он тогда и чуть позже отмечал, что будет противостояние и с Казахстаном. Говорил, тот фронт прикрыть не удастся. Там могут схлестнуться слишком масштабные силы, с которыми моя страна не справится.

Подробнее здесь:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42051
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 13:54
#40
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Цитата:
simkst:

Цитата:
Вы на дизеле работали в какие года ?


Начал в 90м



Кончил в 94м



[Исправлено: 111, 13.10.2024 - 14:56]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42051
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 14:03
#41
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Цитата:
Vit:
больше скажу:В далекой перспективе, там ваще не будет не кого пассажиропотока) эта щас там родственики, друзья и тд.

Помню ты это лет 10 назад говорил, что через пару лет так будет, теперь в далёёёкой перспективе?
Например 5 миллиардов лет, когда все вымрут 100 процентов?
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1288
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 14:20
#42
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Ж/д сообщение надо восстанавливать, это и государству выгодно и людям. Экономика не может развиваться без торговли, а торговля без транспорта, в т.ч. железнодорожного. Лично я часто езжу в РФ и по мне, было бы удобней и безопасней по железной дороге, чем микроавтобусами, водители которых с телефоном не расстаются ни на минуту. Желающих приехать в Казахстан туристов тоже немало, но отсутствие поездов сбивает спрос.
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