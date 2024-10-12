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≡ Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50263
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:18
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На данный момент у костанайцев полностью отсутствует выбор между видами транспорта. Да, можно выбрать полноценный автобус, личный автомобиль или микроавтобус, но все это - автотранспорт. Именно поэтому масса комментариев в социальных сетях была посвящена необходимости восстановления железнодорожного сообщения между Костанаем и близлежащими регионами России.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
375
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 21:46
#30
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Поезд Астана-Костанай-Челябинск по-любому очень нужен! И об этом должна позаботиться республиканская власть, с подачи представительного органа власти-Костанайского областного маслихата, который представляет интересы населения костанайской области! Без маслихата, вопрос зависнет на страницах этой газеты! Вот в маслихат Костанайской области пожалуйста пишите свои аргументированные просьбы, пожелания, пусть депутаты, которых мы избрали решают наболевшие проблемы и чаяния! И пусть попробуют не решить! Тогда зачем вообще нужен маслихат, если он не представляет интересы населения региона? При этом нужно собрать 50000 подписей в Костанайской области для петиции и направить Премьер-Министру РК для решения наболевшего вопроса!
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42047
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 21:54
#31
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Цитата:
ACROS:
Кстати - качество поршневой было НЕ К ЧЁРТУ- СЫРЕЦ, недоделанные- отремонтированные двигателя масло ЖРАЛИ по чёрному

"Стучали" по всему Союзу, поршня клинили, маслосъемные кольца тоже что то с ними было, все выгорало и на поддонах откуда то появлялась стружка, как от мясорубки..
Но было круто на заводе, до 1995го , потом мраки.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1596
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 23:21
#32
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Цитата:
111:
Магируса сегодня нет, хоть заиаеко он и не надо тут врать. Разворовали и поглотили за копейку.


......папируса сегодня нет,хоть ишак шарабатский он и если ты безграмотный то тебе бесполезно что обьяснять,а такие как ты и разворовали страну кто балас с отрубями тырил а кто дизельный разворовывал и скажи что всё не так было....https://www.deutz.com/de/produkte/....читай если грамотный и на логотип смотри....умник
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s
§ simkst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.10.23
Сообщений:
88
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 13.10.24 - 08:36
#33
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Цитата:
111:
А нам впихнули устаревший и жрущий дорогую соляру мотор.


Вы на дизеле работали в какие года ?
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