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Там это в вашем этносе, часть которого приняла как ты политику Путина и пошли убивать свой народ

Цитата:Свой народ внутри своей страны живёт. А те кто в другую сторону бежит - уже не свой народ. Даже корейцы стали друг друга чужими, как только между ними граница появилась. Проблема в том, что между Россией и Украиной появилась полноценная государственная граница при развале СССР. С этого момента события могли развиваться как угодно, вплоть до корейского варианта, что мы собственно и наблюдаем.