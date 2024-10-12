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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 23:22
#13006
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Цитата:
Эл-починно:
Вопрос так и остаётся открытым

Ты работал на дизельном?
Если не работал, тогда просто гугли или гоняй на Ивеко, где вы разрушили тот завод
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 23:22
#13007
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Цитата:
maxsaf:
виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.

Это где я такое сказал?
Ты опять пишешь клевету?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 23:24
#13008
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Цитата:
maxsaf:
чем заключается новая реальность?

В том что вы, поддерживпющие Путина и поддерживающие бойню против украинцев начали менять паспорта в ускоренном виде..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 23:25
#13009
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Цитата:
maxsaf:
Там это где?

Там это в вашем этносе, часть которого приняла как ты политику Путина и пошли убивать свой народ
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11372
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:16
#13010
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Цитата:
Эл-починно:
мы не услышим

---Вы никогда
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11372
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:19
#13011
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Цитата:
111:
где вы разрушили тот завод

---Вы ----кто ?
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11372
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:21
#13012
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Цитата:
111:
Ты опять пишешь клевету?

--------Тут все врут и клевещут , кроме тебя
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:29
#13013
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Цитата:
Гога:
Вы ----кто ?

Я Мереке Заканович..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11372
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:36
#13014
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Цитата:
111:
Я Мереке Заканович..

----Самый главный дискобол всея и всех :lol: :lol: :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 04:38
#13015
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Цитата:
111:
Там это в вашем этносе, часть которого приняла как ты политику Путина и пошли убивать свой народ

Свой народ внутри своей страны живёт. А те кто в другую сторону бежит - уже не свой народ. Даже корейцы стали друг друга чужими, как только между ними граница появилась. Проблема в том, что между Россией и Украиной появилась полноценная государственная граница при развале СССР. С этого момента события могли развиваться как угодно, вплоть до корейского варианта, что мы собственно и наблюдаем.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 04:40
#13016
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Цитата:
111:
Я Мереке Заканович..

Фамилию сообщи, а то твой лепший дружбан Абайка ее не знает и знать не хочет :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24701
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 04:41
#13017
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Цитата:
111:
Это где я такое сказал?

Да у теб каждый второй пост из болот - с твоим русофобским каментом
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 07:19
#13018
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Цитата:
maxsaf:
Да у теб каждый второй пост из болот - с твоим русофобским каментом

Так говорил или нет?
Опять клевету разводишь?
Где я говорил, что виноваты только русские?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42047
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 07:24
#13019
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Цитата:
maxsaf:
Даже корейцы стали друг друга чужими, как только между ними грани

Хм..
Их никто не уничтожает
Тогда как ты хочешь уничтожения украинцев как нации и смеешься как твой украинский народ погибает сотнями тысяч, поддерживая войну Путина.
Даже немцы не уничтожали друг друга так и соединились.
Как и корейцы кстати хотят
Но ты хочешь так, как делает пропаганда Путина, чтоб украинского народа вообще не существовало.
А теперь ссылаешься на каких то там корейцев, которые вот именно этого и не хотят..
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