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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 23:22
Цитата:
Ты работал на дизельном?
Если не работал, тогда просто гугли или гоняй на Ивеко, где вы разрушили тот завод
Эл-починно:
Вопрос так и остаётся открытым
Вопрос так и остаётся открытым
Ты работал на дизельном?
Если не работал, тогда просто гугли или гоняй на Ивеко, где вы разрушили тот завод
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 23:22
Цитата:
Это где я такое сказал?
Ты опять пишешь клевету?
maxsaf:
виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.
виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.
Это где я такое сказал?
Ты опять пишешь клевету?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 23:24
Цитата:
В том что вы, поддерживпющие Путина и поддерживающие бойню против украинцев начали менять паспорта в ускоренном виде..
maxsaf:
чем заключается новая реальность?
чем заключается новая реальность?
В том что вы, поддерживпющие Путина и поддерживающие бойню против украинцев начали менять паспорта в ускоренном виде..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 23:25
Цитата:
Там это в вашем этносе, часть которого приняла как ты политику Путина и пошли убивать свой народ
maxsaf:
Там это где?
Там это где?
Там это в вашем этносе, часть которого приняла как ты политику Путина и пошли убивать свой народ
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:16
Цитата:
---Вы никогда
Эл-починно:
мы не услышим
мы не услышим
---Вы никогда
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:19
Цитата:
---Вы ----кто ?
111:
где вы разрушили тот завод
где вы разрушили тот завод
---Вы ----кто ?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:21
Цитата:
--------Тут все врут и клевещут , кроме тебя
111:
Ты опять пишешь клевету?
Ты опять пишешь клевету?
--------Тут все врут и клевещут , кроме тебя
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:29
Цитата:
Я Мереке Заканович..
Гога:
Вы ----кто ?
Вы ----кто ?
Я Мереке Заканович..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 01:36
Цитата:
----Самый главный дискобол всея и всех
111:
Я Мереке Заканович..
Я Мереке Заканович..
----Самый главный дискобол всея и всех
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 04:38
Цитата:
Свой народ внутри своей страны живёт. А те кто в другую сторону бежит - уже не свой народ. Даже корейцы стали друг друга чужими, как только между ними граница появилась. Проблема в том, что между Россией и Украиной появилась полноценная государственная граница при развале СССР. С этого момента события могли развиваться как угодно, вплоть до корейского варианта, что мы собственно и наблюдаем.
111:
Там это в вашем этносе, часть которого приняла как ты политику Путина и пошли убивать свой народ
Там это в вашем этносе, часть которого приняла как ты политику Путина и пошли убивать свой народ
Свой народ внутри своей страны живёт. А те кто в другую сторону бежит - уже не свой народ. Даже корейцы стали друг друга чужими, как только между ними граница появилась. Проблема в том, что между Россией и Украиной появилась полноценная государственная граница при развале СССР. С этого момента события могли развиваться как угодно, вплоть до корейского варианта, что мы собственно и наблюдаем.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 04:40
Цитата:
Фамилию сообщи, а то твой лепший дружбан Абайка ее не знает и знать не хочет
111:
Я Мереке Заканович..
Я Мереке Заканович..
Фамилию сообщи, а то твой лепший дружбан Абайка ее не знает и знать не хочет
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 04:41
Цитата:
Да у теб каждый второй пост из болот - с твоим русофобским каментом
111:
Это где я такое сказал?
Это где я такое сказал?
Да у теб каждый второй пост из болот - с твоим русофобским каментом
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 07:19
Цитата:
Так говорил или нет?
Опять клевету разводишь?
Где я говорил, что виноваты только русские?
maxsaf:
Да у теб каждый второй пост из болот - с твоим русофобским каментом
Да у теб каждый второй пост из болот - с твоим русофобским каментом
Так говорил или нет?
Опять клевету разводишь?
Где я говорил, что виноваты только русские?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 13.10.24 - 07:24
Цитата:
Хм..
Их никто не уничтожает
Тогда как ты хочешь уничтожения украинцев как нации и смеешься как твой украинский народ погибает сотнями тысяч, поддерживая войну Путина.
Даже немцы не уничтожали друг друга так и соединились.
Как и корейцы кстати хотят
Но ты хочешь так, как делает пропаганда Путина, чтоб украинского народа вообще не существовало.
А теперь ссылаешься на каких то там корейцев, которые вот именно этого и не хотят..
maxsaf:
Даже корейцы стали друг друга чужими, как только между ними грани
Даже корейцы стали друг друга чужими, как только между ними грани
Хм..
Их никто не уничтожает
Тогда как ты хочешь уничтожения украинцев как нации и смеешься как твой украинский народ погибает сотнями тысяч, поддерживая войну Путина.
Даже немцы не уничтожали друг друга так и соединились.
Как и корейцы кстати хотят
Но ты хочешь так, как делает пропаганда Путина, чтоб украинского народа вообще не существовало.
А теперь ссылаешься на каких то там корейцев, которые вот именно этого и не хотят..
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