«Нам что, технику после уборки вернуть «КазАгроФинансу?» - Ситуация с долгами в сельском хозяйстве накаляется
Отправлено: 12.10.24 - 17:14
Из месяца в месяц звучат обещания, что государство исполнит свои обязательства по 9 программам субсидирования. Но конкретных дат никто не называет. На сегодня сумма долга сельхозпроизводителям Костанайской области превысила 40 млрд тенге. Читать новость
Списать нужно все долги до 1 января! И войти в новый 2025 год без долгов! Дайте наконец то фермерам картбланш! Что денег нету? да кто в это поверит, глядя только на то на каких авто ездят чиновники и их детки золотые! там в каждая семья может по 10 комбайнов проплатить! Ну уже на следующий год будет вам и результат! А так из одной долговой ямы в другую...Помогать надо мужикам ХЛЕБ выращивающим!
Рассуждения, чуть-чуть выпившего фермера владеющего 3 500-4 500 га земли, 42 летний профессиональный стаж работы в сельском хозяйстве и имеющего профессиональное сельхоз.образование и самое главное- свой взгляд на те или иные проблемы в сельском хозяйстве, или как модно ныне гутарить у чиновников - ВЫЗОВЫ.
Списывать НИЧЕГО не нужно !! Нужна ГРАМОТНАЯ финансовая политика в части поддержки аграрного сектора экономики, то есть: - ДЛИННЫЕ деньги с низкой процентной ставкой ( 1-2 %, не более) и при этом НЕ НУЖНА никакая субсидия. Даже если и оставить субсидирование, то только по ИТОГАМ года: - в зависимости от или УРОЖАЯ или от ПРИВЕСОВ. ( цыплят по осени считают). Субсидии выдавать от урожайности и привесов и надоев - будет ЧЕСТНО, СПРАВЕДЛИВО и ПРОЗРАЧНО. В нынешнем виде субсидирование - это СТО % - КОРРУПЦИОННАЯ составляющая и ЛОБИРОВАНИЕ интересов СПЕКУЛЯНТОВ крутящихся вокруг фермера( продавцов техники, гербицидов, удобрении и пр.) Все эти субсидии ПРЯМИКОМ уходят в их карман - они об этом нам ПРЯМО и говорят- мы просто ПЕРЕДАЮЩАЯ инстанция.
А, те из моих коллег-фермеров, кто плачется насчёт субсидии и прочих льгот: - вас НИКТО сюда в сельское хозяйство не звал, вы сами своими ножками пришли ЗАРАБАТЫВАТЬ - не нравиться или что то не устраивает - идите торговать семечками на базаре.
"Рассуждения, чуть-чуть выпившего фермера владеющего 3 500-4 500 га земли" вот не "выпей я эти 200 грамм" и вы бы промолчали! А так к с/х не имею вообще никакого отношения, я радиолюбитель! Но за оценку спасибо. Удачи Вам в производстве!
Я про своих коллег, а не про вас. Если невольно обидел вас- мои извинения. Всегда считал - что есть АГРОБИЗНЕСМЕНЫ и работники сельского хозяйства. Те которые ноют про субсидии - это и есть АГРОБИЗНЕСМЕНЫ ( бывшие менты, строители, гинекологи, прокуроры, судьи, проворовавшие акимы, мажорики и прочие)
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