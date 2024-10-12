НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ "Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50263
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 11:25
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
- После начала войны, точнее - после того, как наши концерты запретили в РФ и нам пришлось эмигрировать, чтобы продолжать зарабатывать музыкой, для нас изменилось, как говорится, "примерно всё", - рассказал Михаил ЕПИФАНОВ (Шым).
Читать новость

Филипповна
§ Филипповна
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
19.07.23
Сообщений:
226
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 11:25
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата "Но дело тут лишь в нашей привычке к русскоязычной фонетике, где буква "о", располагаясь после согласной в начале слова, часто звучит как "а". Например, "костюм", "корабль" (написано "о", а звучит "а").Об этом во время переименования предупреждала преподаватель-филолог КПИ Егорьева, в газету писала, по ТВ выступала. Но умники от власти не привыкли консультироваться со специалистами ни в каких уровнях деятельности, что лога засыпать, что деревья обкарнать, а уж о переименованиях и говорить нечего, только ленивый не отметился.И чаще всего варяги самые " инициативные", сколько всего порушили. А музыкантов жаль, но они сами выбрали себе эту дорожку. " Сказали мне, что эта дорога меня приведёт к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы. " Стругацкие

[Исправлено: Филипповна, 12.10.2024 - 12:26]
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5945
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 12.10.24 - 13:48
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Филипповна:
А музыкантов жаль, но они сами выбрали себе эту дорожку. "

Чем жаль то, тем что не любят людей убивать? По моему это не дорожка , настоящая дорога для нормальных людей. Это у Вас , как пройдёт информация об уничтожении украинцев сразу восторг и полный экстаз! Человеческая жизнь пыль?
Профайл
Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3548
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 14:54
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Чем жаль то, тем что не любят людей убивать? По моему это не дорожка , настоящая дорога для нормальных людей. Это у Вас , как пройдёт информация об уничтожении украинцев сразу восторг и полный экстаз! Человеческая жизнь пыль?

Какой у ВАС МЫСЛЬ однако, толи яичница, толи от бога! :lol:
Чел выразил свою мысль, что музыкантов жаль! А Вас во как понесло, заразно наверное.
А Вам если кого и жаль, то тоже встречный вопрос - ЧЕМ?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16803
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 12.10.24 - 15:55
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
А власти РФ могут вполне нас "сделать преступниками


Ну будете дальше на концертах устраивать митинги политические вполне возможно подведут под статью и Казахстан вас не пустит

Цитата:
власть делает всё, чтобы нас "отменить". Журналистам нас запрещено упоминать.


Обиделись
Журналисты в России их не упоминают
Напоминаю
Россия спокойно посылает киллеров убивать людей по миру
Травит боевыми веществами
Расстреливает оппозиционеров в центре Москвы на день рождение путина
Кувалдами сбежавшим с фронта головы пробивает
А эти переживают что их журналисты не упоминают))
Детский сад


Цитата:
Есть часть россиян, кто не определился со своим отношением к происходящей катастрофе, и им хочется от нас развлекательной музыки, но не хочется "политики", 


Если твои песни про политику слабее и хуже чем песни про любовь и всякое остальное
То дело тут не в политике и политических предпочтениях слушателей
Просто ты отстойные песни писать стал
Начни писать качественные песни даже с политикой и никто слова не скажет
А то смотрю повадились все свое творческое бессилие прикрывать политикой
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42045
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 16:17
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Они отказались поддерживать фашизм и убивать украинских детей, стариков и женщин, не смотря ни на что.
Они НЕ СКОТ!
И они доказали и доказывают это делом!
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1596
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 13.10.24 - 00:36
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Антон Мишенин).

.....все с кличками отсидевшие все что ли и по какой статье? :-) :-) :-)
Профайл
р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1596
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 13.10.24 - 00:40
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
И они доказали и доказывают это делом!


.....а ты хоть чем доказал и даказываешь каким делом?
....три шкуры с мобиков дерёшь за квартиры?
Профайл
Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
597
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 13.10.24 - 01:19
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Двадцать лет назад мы ездили из Костаная в РФ на концерты, теперь все перевернулось. Темпы деградации страны, просто фантастические...

В январе в Алматы встречался с россиянином, который собирался из РФ в Алматы лететь на премьеру второй Дюны.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42045
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 13.10.24 - 01:27
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
родом из Шанхая2022:
ты хоть чем доказал и даказываешь

Я уже дАказал.
Ты видел как.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 101
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS