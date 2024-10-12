Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50263
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 11:25
- После начала войны, точнее - после того, как наши концерты запретили в РФ и нам пришлось эмигрировать, чтобы продолжать зарабатывать музыкой, для нас изменилось, как говорится, "примерно всё", - рассказал Михаил ЕПИФАНОВ (Шым).
Читать новость
Читать новость
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 19.07.23
- Сообщений:
- 226
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 11:25
Цитата "Но дело тут лишь в нашей привычке к русскоязычной фонетике, где буква "о", располагаясь после согласной в начале слова, часто звучит как "а". Например, "костюм", "корабль" (написано "о", а звучит "а").Об этом во время переименования предупреждала преподаватель-филолог КПИ Егорьева, в газету писала, по ТВ выступала. Но умники от власти не привыкли консультироваться со специалистами ни в каких уровнях деятельности, что лога засыпать, что деревья обкарнать, а уж о переименованиях и говорить нечего, только ленивый не отметился.И чаще всего варяги самые " инициативные", сколько всего порушили. А музыкантов жаль, но они сами выбрали себе эту дорожку. " Сказали мне, что эта дорога меня приведёт к океану смерти, и я с полпути повернул обратно. С тех пор всё тянутся передо мною кривые глухие окольные тропы. " Стругацкие
[Исправлено: Филипповна, 12.10.2024 - 12:26]
[Исправлено: Филипповна, 12.10.2024 - 12:26]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5945
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 12.10.24 - 13:48
Цитата:
Чем жаль то, тем что не любят людей убивать? По моему это не дорожка , настоящая дорога для нормальных людей. Это у Вас , как пройдёт информация об уничтожении украинцев сразу восторг и полный экстаз! Человеческая жизнь пыль?
Филипповна:
А музыкантов жаль, но они сами выбрали себе эту дорожку. "
А музыкантов жаль, но они сами выбрали себе эту дорожку. "
Чем жаль то, тем что не любят людей убивать? По моему это не дорожка , настоящая дорога для нормальных людей. Это у Вас , как пройдёт информация об уничтожении украинцев сразу восторг и полный экстаз! Человеческая жизнь пыль?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3548
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 14:54
Цитата:
Какой у ВАС МЫСЛЬ однако, толи яичница, толи от бога!
Чел выразил свою мысль, что музыкантов жаль! А Вас во как понесло, заразно наверное.
А Вам если кого и жаль, то тоже встречный вопрос - ЧЕМ?
saba:
Чем жаль то, тем что не любят людей убивать? По моему это не дорожка , настоящая дорога для нормальных людей. Это у Вас , как пройдёт информация об уничтожении украинцев сразу восторг и полный экстаз! Человеческая жизнь пыль?
Чем жаль то, тем что не любят людей убивать? По моему это не дорожка , настоящая дорога для нормальных людей. Это у Вас , как пройдёт информация об уничтожении украинцев сразу восторг и полный экстаз! Человеческая жизнь пыль?
Какой у ВАС МЫСЛЬ однако, толи яичница, толи от бога!
Чел выразил свою мысль, что музыкантов жаль! А Вас во как понесло, заразно наверное.
А Вам если кого и жаль, то тоже встречный вопрос - ЧЕМ?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16803
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 12.10.24 - 15:55
Цитата:
Ну будете дальше на концертах устраивать митинги политические вполне возможно подведут под статью и Казахстан вас не пустит
Цитата:
Обиделись
Журналисты в России их не упоминают
Напоминаю
Россия спокойно посылает киллеров убивать людей по миру
Травит боевыми веществами
Расстреливает оппозиционеров в центре Москвы на день рождение путина
Кувалдами сбежавшим с фронта головы пробивает
А эти переживают что их журналисты не упоминают))
Детский сад
Цитата:
Если твои песни про политику слабее и хуже чем песни про любовь и всякое остальное
То дело тут не в политике и политических предпочтениях слушателей
Просто ты отстойные песни писать стал
Начни писать качественные песни даже с политикой и никто слова не скажет
А то смотрю повадились все свое творческое бессилие прикрывать политикой
А власти РФ могут вполне нас "сделать преступниками
Ну будете дальше на концертах устраивать митинги политические вполне возможно подведут под статью и Казахстан вас не пустит
Цитата:
власть делает всё, чтобы нас "отменить". Журналистам нас запрещено упоминать.
Обиделись
Журналисты в России их не упоминают
Напоминаю
Россия спокойно посылает киллеров убивать людей по миру
Травит боевыми веществами
Расстреливает оппозиционеров в центре Москвы на день рождение путина
Кувалдами сбежавшим с фронта головы пробивает
А эти переживают что их журналисты не упоминают))
Детский сад
Цитата:
Есть часть россиян, кто не определился со своим отношением к происходящей катастрофе, и им хочется от нас развлекательной музыки, но не хочется "политики",
Если твои песни про политику слабее и хуже чем песни про любовь и всякое остальное
То дело тут не в политике и политических предпочтениях слушателей
Просто ты отстойные песни писать стал
Начни писать качественные песни даже с политикой и никто слова не скажет
А то смотрю повадились все свое творческое бессилие прикрывать политикой
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42045
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 16:17
Они отказались поддерживать фашизм и убивать украинских детей, стариков и женщин, не смотря ни на что.
Они НЕ СКОТ!
И они доказали и доказывают это делом!
Они НЕ СКОТ!
И они доказали и доказывают это делом!
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1596
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 13.10.24 - 00:36
Влади (Владислав Лешкевич), Шым (Михаил Епифанов), Хамиль (Андрей Пасечный) и Змей (Антон Мишенин).
.....все с кличками отсидевшие все что ли и по какой статье?
.....все с кличками отсидевшие все что ли и по какой статье?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.04.22
- Сообщений:
- 1596
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 13.10.24 - 00:40
Цитата:
.....а ты хоть чем доказал и даказываешь каким делом?
....три шкуры с мобиков дерёшь за квартиры?
111:
И они доказали и доказывают это делом!
И они доказали и доказывают это делом!
.....а ты хоть чем доказал и даказываешь каким делом?
....три шкуры с мобиков дерёшь за квартиры?
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 597
Re: "Мы называем вещи своими именами" - Солист...
Отправлено: 13.10.24 - 01:19
Двадцать лет назад мы ездили из Костаная в РФ на концерты, теперь все перевернулось. Темпы деградации страны, просто фантастические...
В январе в Алматы встречался с россиянином, который собирался из РФ в Алматы лететь на премьеру второй Дюны.
В январе в Алматы встречался с россиянином, который собирался из РФ в Алматы лететь на премьеру второй Дюны.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 42045
"Мы называем вещи своими именами" - Солист рэп-группы "Каста" ответил на вопросы "НГ" после концерта в Костанае
Отправлено: 13.10.24 - 01:27
Цитата:
Я уже дАказал.
Ты видел как.
родом из Шанхая2022:
ты хоть чем доказал и даказываешь
ты хоть чем доказал и даказываешь
Я уже дАказал.
Ты видел как.
-
- Быстрый ответ в эту тему
|Сейчас посетителей на этом форуме: 101, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 101
|Зарегистрированные пользователи: Нет
|Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать