На данный момент у костанайцев полностью отсутствует выбор между видами транспорта. Да, можно выбрать полноценный автобус, личный автомобиль или микроавтобус, но все это - автотранспорт. Именно поэтому масса комментариев в социальных сетях была посвящена необходимости восстановления железнодорожного сообщения между Костанаем и близлежащими регионами России. Читать новость
Эл-починно: А то что успели - разворовали, как троллейбусную сеть например.
....да всё воровали,всё что можно и нельзя,хим.завод,дизельный с полным циклом производства двигателей,станки покупали с ЧПУ,моторы должны были производить от фирмы DEUTZ бывший Magirus что в Кёльне находится но всё разворовали и прос...ли теперь банкуем ресурсами самиим ума не хватает что то серьёзное производить....
станки с ЧПУ когда уже запустили банкротство так и стояли нераспакованные в ящиках. Из производства по моему запустили только литейный цех и поршневую группу выпускали для тракторов. Сам взаимозачётом брал оттуда и продавал за зерно в Алтынсаринский район, а потом в полцены уже за живые деньги. Такой бизнес был. А полного цикла не было, просто не успели запустить.
юля елиссева: участок Костанай - Золотая сопка не электрифицирован.
Ну тогда и смысла нет об этом говорить. Полноценный поезд не окупится. В конце жизни поезда уже по моему Астана -Москва, раньше был кажется Павлодар-Москва ездил на нём в Москву. До Челябинска ещё был народ, в Москву один в вагоне приехал.
Vit: людей должен быть патриотический маршрут а именно Костанай-Астана. Да Мереке? Не надо нам сепаратических электричек на
Ты насчет войны и зетпатриотизма вообще гореть начал в любой теме. А по сути что мы видим? Мы видим, что не сбывается мечта зетпатриотов, все бросить тут и уезжать и уезжать, всем русскоязычным, чтоб не было тут " спецов и профессионалов", мы видим очень даже обратный процесс. Мы русские не хотим покидать Казахстан, ни в какую ойропу или Россию тем более не хотим уезжать с " концами". Мы русские, в том числе и моя крещеная жена, хотим жить и размножаться тут и не годами, а веками. Но нам русским и русскоязычным, очень удобно было бы, если бы были электрички и очень удобно было бы посещать Родину наших предков, чтоб наши дети знали, откуда из род, и как он живет сейчас. Это очень удобно, братья россияне и братья казахи. Чем ездить на каких то машинах убийцах.
Такая штука интересная! Я вот сейчас езжу на автобусе по городу, автобусы официальные, у каждого маршрута свой автопарк, что не мешает мне регулярно лязгать зубами и судорожно цепляться за поручни! Часть водителей городского транспорта, очень неаккуратно ездит. Так и здесь может дело не в Альфардах, а в прокладке между рулем и сиденьем? Мне кажется большинству альфардистов совсем не нужна такая антиреклама
Это вот как помните многие радовались такси Дубок - КЖБИ, Костанай Рудный? Однако те начали гонять уже по 800 с человека и в морозы по 1500-2000 с человека. Пустили автобусы по 340 центр - центр. Всё. Ценник упал и теперь гоняют по 500 таксисты, хоть морозы, хоть жара. Думаю надо сделать ровно то же самое, с электричками вообще будет класс. А то на индрайвере наши гоняют, ну с одной стороны удобно, но дорого с другой. Можно и на электричке доехать до Челябы и там нанять отдельно такси или кому как, на автобусе. Нам русским это был бы такой подарок от Токаева, были бы благодарны ему!
111: Ну в Германии разворовали, мы причем? Да, Магируса уже давно нет даже в Германии. И зачем это сейчас , когда соляра дорогая и этот движок жрет ведро соляры в минуту?
......Германия к твоему сведению ничего не варовала мною многоуважаемый Марикджан.А длятвоего свединия Магирус это сегодня Ивеко.Соляра дорогая но другой двигатель на сегоднешний день пока не придумали....хотя да на газе уже ходят но газ стал тоже дорогой...да электричекий грузовик но опятно но первое только на короткие расстояния,не везде имеются пункты зарядки да и долго будут заряжать,так что на сегодня нет пока замены дизелю..... .....брехать не надо не жрал он ведро саляры,саляра к твоему сведению более экономичней чем бензин.....PS у самого легковая на дизеле и другой автомобиль с дпугим видом топлива пересаживаться не думаю....
Магируса сегодня нет, хоть заиаеко он и не надо тут врать. Разворовали и поглотили за копейку. А нам впихнули устаревший и жрущий дорогую соляру мотор. Который не отвечал уже европейским экологическим стандартам и да, для Германии мотор был значительно сложнее и немного другой на тот же Магирус. Нас тогда Германия нае...ала и причем жестко. Впарили какое то чудо чудное, которое не ездило вообще нигде и рассыпалось на глазах, при выходе из цеха Испытания и установки ее в Миассе на грузовики. И рассыпалась по всему Союзу. Наши ездили вплоть до Хабаровска и делали там что то, выходили огромные бабки на это, списывали. И всем было хорошо.
В 1998 году летом, перед уборкой, будучи главным инженером совхоза, приезжали на Дизельный, по бартеру за таразский сахар, брали ЦПГ на СМД. Целые огромные цеха стояли ПУСТЫЕ , станки с ЧПУ установленные с нераспакованной электронникой, в целофане. Кстати - качество поршневой было НЕ К ЧЁРТУ- СЫРЕЦ, недоделанные- отремонтированные двигателя масло ЖРАЛИ по чёрному. Пришлось срочно покупать в долг - дорогую по тем временам, костромскую поршневую.
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