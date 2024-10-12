Отправлено: - 15:48

Vit:

людей должен быть патриотический маршрут а именно Костанай-Астана. Да Мереке? Не надо нам сепаратических электричек на

Цитата:Ты насчет войны и зетпатриотизма вообще гореть начал в любой теме.А по сути что мы видим?Мы видим, что не сбывается мечта зетпатриотов, все бросить тут и уезжать и уезжать, всем русскоязычным, чтоб не было тут " спецов и профессионалов", мы видим очень даже обратный процесс.Мы русские не хотим покидать Казахстан, ни в какую ойропу или Россию тем более не хотим уезжать с " концами".Мы русские, в том числе и моя крещеная жена, хотим жить и размножаться тут и не годами, а веками.Но нам русским и русскоязычным, очень удобно было бы, если бы были электрички и очень удобно было бы посещать Родину наших предков, чтоб наши дети знали, откуда из род, и как он живет сейчас.Это очень удобно, братья россияне и братья казахи.Чем ездить на каких то машинах убийцах.