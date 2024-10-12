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≡ Рост цен на казахстанскую пшеницу прогнозирует Продкорпорация
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50262
Рост цен на казахстанскую пшеницу прогнозирует Продкорпорация
Отправлено: 12.10.24 - 21:20
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Продкорпорация прогнозирует стабилизацию и определенный рост цен на казахстанскую пшеницу и ячмень на экспортных рынках. Этому будет способствовать ряд факторов, которые перечислили в нацкомпании.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
6507
Re: Рост цен на казахстанскую пшеницу прогнозирует...
Отправлено: 12.10.24 - 21:20
#1
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Цитата://Это позволит установить справедливую цену для казахстанской продукции», -//

Справедливая цена - эта та цена, которую на данный момент устанавливает сама АО "Продкорпорация".
Если в условиях рынка, гос.контора устанавливает цену пшеницу, то и идти нужно до конца: - надо на законодательном уровне ввести норму, типа минимальной цены на алкоголь и сигареты- то есть: ниже цены установленной Продкорпорацией заключать сделки по купли-продаже пшеницы НЕЛЬЗЯ.
И ВСЁ и ВСЕ сразу успокояться - и фермеры и спекул..., пардон зернотрейдеры.
Для этого нужна политическая воля Токаева и мощное сельхозлобби (у водочников и сигаретчиков она ( лобби) есть - потому что и алкоголь и табак поделены между членами семьи первого президента). Раньше рынок зерна курировал Рахат Алиев и всё было ЧЁТКО, потом после его загадочной смерти, сельское хозяйство вроде перешло к Есимову, но он не справлялся с ролью смотрящего.
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