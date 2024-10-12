Отправлено: - 18:58

ZanoZOV:

Списать

[Исправлено: ACROS, 12.10.2024 - 22:34]

Цитата:Рассуждения, чуть-чуть выпившего фермера владеющего 3 500-4 500 га земли, 42 летний профессиональный стаж работы в сельском хозяйстве и имеющего профессиональное сельхоз.образование и самое главное- свой взгляд на те или иные проблемы в сельском хозяйстве, или как модно ныне гутарить у чиновников - ВЫЗОВЫ.Списывать НИЧЕГО не нужно !!Нужна ГРАМОТНАЯ финансовая политика в части поддержки аграрного сектора экономики, то есть: - ДЛИННЫЕ деньги с низкой процентной ставкой ( 1-2 %, не более) и при этом НЕ НУЖНА никакая субсидия. Даже если и оставить субсидирование, то только по ИТОГАМ года: - в зависимости от или УРОЖАЯ или от ПРИВЕСОВ. ( цыплят по осени считают). Субсидии выдавать от урожайности и привесов и надоев - будет ЧЕСТНО, СПРАВЕДЛИВО и ПРОЗРАЧНО.В нынешнем виде субсидирование - это СТО % - КОРРУПЦИОННАЯ составляющая и ЛОБИРОВАНИЕ интересов СПЕКУЛЯНТОВ крутящихся вокруг фермера( продавцов техники, гербицидов, удобрении и пр.) Все эти субсидии ПРЯМИКОМ уходят в их карман - они об этом нам ПРЯМО и говорят- мы просто ПЕРЕДАЮЩАЯ инстанция.А, те из моих коллег-фермеров, кто плачется насчёт субсидии и прочих льгот: - вас НИКТО сюда в сельское хозяйство не звал, вы сами своими ножками пришли ЗАРАБАТЫВАТЬ - не нравиться или что то не устраивает - идите торговать семечками на базаре.