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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16803
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 15:59
Цитата:
Он не знает и не поливает его помоями
Ты же в позу встал разнылся и убежал
Ну типичный русский поуеха
Цитата:
Причем здесь народ если речь о территориях?
СССР что был страной русских? Даже Россия сейчас не страна русских)
Цитата:
Зачем он мне и его фамилия? Чтобы что?
А у тебя фамилия русская и к украинцам как к этносу никакого отношения не имеющая
maxsaf:
Ну, один в один как Марик
Ну, один в один как Марик
Он не знает и не поливает его помоями
Ты же в позу встал разнылся и убежал
Ну типичный русский поуеха
Цитата:
maxsaf:
Это вам туда надо, если уж речь идёт об одном народе, этнически.
Это вам туда надо, если уж речь идёт об одном народе, этнически.
Причем здесь народ если речь о территориях?
СССР что был страной русских? Даже Россия сейчас не страна русских)
Цитата:
maxsaf:
Марика фамилию ещё проще найти - вату из ушей вытащи или глаза разуй, он ее уже тут миллион раз называл но нет, ты искал меня, приложил усилия, загуглил
Марика фамилию ещё проще найти - вату из ушей вытащи или глаза разуй, он ее уже тут миллион раз называл но нет, ты искал меня, приложил усилия, загуглил
Зачем он мне и его фамилия? Чтобы что?
А у тебя фамилия русская и к украинцам как к этносу никакого отношения не имеющая
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16803
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 16:08
Цитата:
Ниочемная какая то статья
Думал будет больше о городах,о мнении людей про жизнь и политику а тут какое-то перечисление их биографий и предков
Тухляк
maxsaf:
Корреспондент «Ленты.ру» поехал в Казахстан и узнал о жизни местных русских
Корреспондент «Ленты.ру» поехал в Казахстан и узнал о жизни местных русских
Ниочемная какая то статья
Думал будет больше о городах,о мнении людей про жизнь и политику а тут какое-то перечисление их биографий и предков
Тухляк
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 17:15
Из интересного, Квадрочеры России оказываются поддерживают ВСУ..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 17:17
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 19:23
Цитата:
Там просто многие украинцы приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.
Потому что как то ненавидят свой этнос, может потому поменял какого то Шматко на Шматкофеева..
abaika95:
А у тебя фамилия русская и к украинцам как к этносу никакого отношения не имеющая
А у тебя фамилия русская и к украинцам как к этносу никакого отношения не имеющая
Там просто многие украинцы приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.
Потому что как то ненавидят свой этнос, может потому поменял какого то Шматко на Шматкофеева..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:28
Цитата:
Там это где?
111:
Там просто многие украинцы приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.
Там просто многие украинцы приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.
Там это где?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:29
Цитата:
А в чем заключается новая реальность?
111:
приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.
приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.
А в чем заключается новая реальность?
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:38
Цитата:
А как нетипичный русский поуеха поступает? Встаёт, ноет , но по итогу так никуда и не уезжает?))
abaika95:
Ты же в позу встал разнылся и убежал Ну типичный русский поуеха
Ты же в позу встал разнылся и убежал Ну типичный русский поуеха
А как нетипичный русский поуеха поступает? Встаёт, ноет , но по итогу так никуда и не уезжает?))
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:42
Цитата:
Изначально речь шла о народе:
Цитата:
А ты вклинился и теперь не вдупляешь, о чем разговор.
abaika95:
Причем здесь народ если речь о территориях?
Причем здесь народ если речь о территориях?
Изначально речь шла о народе:
Цитата:
111: своего этнического народа.Цитата:
111: единство твоего этнического народаЦитата:
111: твой этнический народ
А ты вклинился и теперь не вдупляешь, о чем разговор.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:49
Цитата:
И тем не менее в голове у Марика и прочих русофобов виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.
abaika95:
Даже Россия сейчас не страна русских)
Даже Россия сейчас не страна русских)
И тем не менее в голове у Марика и прочих русофобов виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:53
Цитата:
111: Магируса сегодня нет, хоть заиаеко он и не надо тут врать. Разворовали и поглотили за копейку.Ну нет и нет, никто же и не утверждает, что он есть? Расскажи лучше поподробнее как разворовали и почему теперь Ивеко?Цитата:
111: А нам впихнули устаревший и жрущий дорогую соляру мотор. Который не отвечал уже европейским экологическим стандартам и да, для Германии мотор был значительно сложнее и немного другой на тот же Магирус. Нас тогда Германия нае...ала и причем жестко.Подробнее можно, в чём именно мотор был для Германии сложнее? Ну нельзя же прятать от общественности такие ценные познания? Цитата:
111: Наши ездили вплоть до Хабаровска и делали там что то,Подробнее можно, кто такие "наши"? С какими двигателями ну и прочее!
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 21:49
Цитата:
Потому и разворовали, что стало Ивеко.
И да, про мотор это к Гитлеру, он этот мотор придумал заказать, и технические характеристики туда же.
А наши это наши, с ЦС и ИД..
Эл-починно:
Расскажи лучше поподробнее как разворовали и почему теперь Ивеко?Цит
Расскажи лучше поподробнее как разворовали и почему теперь Ивеко?Цит
Потому и разворовали, что стало Ивеко.
И да, про мотор это к Гитлеру, он этот мотор придумал заказать, и технические характеристики туда же.
А наши это наши, с ЦС и ИД..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 21:50
Цитата:
Ну ты же видишь, мы не ноем и не уезжаем
maxsaf:
нетипичный русский поуеха поступает? Встаёт, ноет , но по итогу так никуда и не уезжает?))
нетипичный русский поуеха поступает? Встаёт, ноет , но по итогу так никуда и не уезжает?))
Ну ты же видишь, мы не ноем и не уезжаем
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