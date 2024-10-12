Отправлено: - 15:59

maxsaf:

Ну, один в один как Марик

maxsaf:

Это вам туда надо, если уж речь идёт об одном народе, этнически.

maxsaf:

Марика фамилию ещё проще найти - вату из ушей вытащи или глаза разуй, он ее уже тут миллион раз называл но нет, ты искал меня, приложил усилия, загуглил

Цитата:Он не знает и не поливает его помоямиТы же в позу встал разнылся и убежалНу типичный русский поуехаЦитата:Причем здесь народ если речь о территориях?СССР что был страной русских? Даже Россия сейчас не страна русских)Цитата:Зачем он мне и его фамилия? Чтобы что?А у тебя фамилия русская и к украинцам как к этносу никакого отношения не имеющая