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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16803
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 15:59
#12991
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Цитата:
maxsaf:
Ну, один в один как Марик

Он не знает и не поливает его помоями
Ты же в позу встал разнылся и убежал
Ну типичный русский поуеха
Цитата:
maxsaf:
Это вам туда надо, если уж речь идёт об одном народе, этнически.

Причем здесь народ если речь о территориях?
СССР что был страной русских? Даже Россия сейчас не страна русских)
Цитата:
maxsaf:
Марика фамилию ещё проще найти - вату из ушей вытащи или глаза разуй, он ее уже тут миллион раз называл но нет, ты искал меня, приложил усилия, загуглил

Зачем он мне и его фамилия? Чтобы что?
А у тебя фамилия русская и к украинцам как к этносу никакого отношения не имеющая
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16803
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 16:08
#12992
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Цитата:
maxsaf:
Корреспондент «Ленты.ру» поехал в Казахстан и узнал о жизни местных русских

Ниочемная какая то статья

Думал будет больше о городах,о мнении людей про жизнь и политику а тут какое-то перечисление их биографий и предков
Тухляк
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 17:15
#12993
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Из интересного, Квадрочеры России оказываются поддерживают ВСУ..


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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 17:17
#12994
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Песков тоже квадророчер?



Фото взято из яндекс фотки
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 19:23
#12995
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Цитата:
abaika95:
А у тебя фамилия русская и к украинцам как к этносу никакого отношения не имеющая

Там просто многие украинцы приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.
Потому что как то ненавидят свой этнос, может потому поменял какого то Шматко на Шматкофеева..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:28
#12996
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Цитата:
111:
Там просто многие украинцы приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.

Там это где?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:29
#12997
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Цитата:
111:
приняли новую реальность и стараются отказаться от всего украинского, включая фамилии.

А в чем заключается новая реальность?
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:38
#12998
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Цитата:
abaika95:
Ты же в позу встал разнылся и убежал Ну типичный русский поуеха

А как нетипичный русский поуеха поступает? Встаёт, ноет , но по итогу так никуда и не уезжает?))
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:42
#12999
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Цитата:
abaika95:
Причем здесь народ если речь о территориях?

Изначально речь шла о народе:

Цитата:
111: своего этнического народа.
Цитата:
111: единство твоего этнического народа
Цитата:
111: твой этнический народ


А ты вклинился и теперь не вдупляешь, о чем разговор. :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24697
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:49
#13000
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Цитата:
abaika95:
Даже Россия сейчас не страна русских)

И тем не менее в голове у Марика и прочих русофобов виноваты во всех проблемах из-за России - только русские. Парадокс. :lol:
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3547
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 20:53
#13001
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Цитата:
111: Магируса сегодня нет, хоть заиаеко он и не надо тут врать. Разворовали и поглотили за копейку.
Ну нет и нет, никто же и не утверждает, что он есть? :-x Расскажи лучше поподробнее как разворовали и почему теперь Ивеко?Цитата:
111: А нам впихнули устаревший и жрущий дорогую соляру мотор. Который не отвечал уже европейским экологическим стандартам и да, для Германии мотор был значительно сложнее и немного другой на тот же Магирус. Нас тогда Германия нае...ала и причем жестко.
Подробнее можно, в чём именно мотор был для Германии сложнее? Ну нельзя же прятать от общественности такие ценные познания? :lol: Цитата:
111: Наши ездили вплоть до Хабаровска и делали там что то,
Подробнее можно, кто такие "наши"? С какими двигателями ну и прочее! :lol: 8-)
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 21:49
#13002
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Цитата:
Эл-починно:
Расскажи лучше поподробнее как разворовали и почему теперь Ивеко?Цит

Потому и разворовали, что стало Ивеко.
И да, про мотор это к Гитлеру, он этот мотор придумал заказать, и технические характеристики туда же.
А наши это наши, с ЦС и ИД..
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1
* 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42030
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 12.10.24 - 21:50
#13003
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Цитата:
maxsaf:
нетипичный русский поуеха поступает? Встаёт, ноет , но по итогу так никуда и не уезжает?))

Ну ты же видишь, мы не ноем и не уезжаем
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