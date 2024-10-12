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≡ «Нам что, технику после уборки вернуть «КазАгроФинансу?» - Ситуация с долгами в сельском хозяйстве накаляется
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50261
«Нам что, технику после уборки вернуть «КазАгроФинансу?» - Ситуация с долгами в сельском хозяйстве накаляется
Отправлено: 12.10.24 - 17:14
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Из месяца в месяц звучат обещания, что государство исполнит свои обязательства по 9 программам субсидирования. Но конкретных дат никто не называет. На сегодня сумма долга сельхозпроизводителям Костанайской области превысила 40 млрд тенге.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
139
Re: «Нам что, технику после уборки вернуть «КазАгроФинансу?» -...
Отправлено: 12.10.24 - 17:14
#1
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Списать нужно все долги до 1 января! И войти в новый 2025 год без долгов! Дайте наконец то фермерам картбланш! Что денег нету? да кто в это поверит, глядя только на то на каких авто ездят чиновники и их детки золотые! там в каждая семья может по 10 комбайнов проплатить! Ну уже на следующий год будет вам и результат! А так из одной долговой ямы в другую...Помогать надо мужикам ХЛЕБ выращивающим!
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