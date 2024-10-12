Re: «Нам что, технику после уборки вернуть «КазАгроФинансу?» -...

Отправлено: - 17:14

Списать нужно все долги до 1 января! И войти в новый 2025 год без долгов! Дайте наконец то фермерам картбланш! Что денег нету? да кто в это поверит, глядя только на то на каких авто ездят чиновники и их детки золотые! там в каждая семья может по 10 комбайнов проплатить! Ну уже на следующий год будет вам и результат! А так из одной долговой ямы в другую...Помогать надо мужикам ХЛЕБ выращивающим!