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«Нам что, технику после уборки вернуть «КазАгроФинансу?» - Ситуация с долгами в сельском хозяйстве накаляется
«Нам что, технику после уборки вернуть «КазАгроФинансу?» - Ситуация с долгами в сельском хозяйстве накаляется
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