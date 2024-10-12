Re: Казахстанские дети смогут лечить зубы в школах

Отправлено: - 17:08

А там где менее 1000 что делать? Аллё главный внештатный приём! Оборудование конечно вы сможете закупить, это не вопрос в современном мире, а вот где вы возьмёте столько специалистов? Да ещё и на копеешную зарплату?