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≡ Казахстанские дети смогут лечить зубы в школах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50261
Казахстанские дети смогут лечить зубы в школах
Отправлено: 12.10.24 - 17:08
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В казахстанских школах откроют стоматологические кабинеты. Об этом сообщила главный внештатный стоматолог Министерства здравоохранения. Кабинеты будут открыты во всех школах, где обучаются 1000 и более детей.
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Z
§ ZanoZOV
(Пользователи)
Регистрация:
02.02.24
Сообщений:
139
Re: Казахстанские дети смогут лечить зубы в школах
Отправлено: 12.10.24 - 17:08
#1
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А там где менее 1000 что делать? Аллё главный внештатный приём! Оборудование конечно вы сможете закупить, это не вопрос в современном мире, а вот где вы возьмёте столько специалистов? Да ещё и на копеешную зарплату?
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