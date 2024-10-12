Отправлено: - 17:05

Согласен на все 100! Только вот почему полиция не проводит разъяснительную, воспитательную, и наказательную политику за эти нарушения? Всё четко по закону. И не отбрыкнешся к примеру если уже имел предупреждение. Или это так сложно? Проще, просто доить за бог знает что....Как всегда это моё сугубо личное мнение, а как остальные? небось не за летнюю резину круглый год