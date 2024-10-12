Отправлено: - 13:48

Филипповна:

А музыкантов жаль, но они сами выбрали себе эту дорожку. "

Цитата:Чем жаль то, тем что не любят людей убивать? По моему это не дорожка , настоящая дорога для нормальных людей. Это у Вас , как пройдёт информация об уничтожении украинцев сразу восторг и полный экстаз! Человеческая жизнь пыль?