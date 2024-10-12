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≡ Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50258
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:18
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На данный момент у костанайцев полностью отсутствует выбор между видами транспорта. Да, можно выбрать полноценный автобус, личный автомобиль или микроавтобус, но все это - автотранспорт. Именно поэтому масса комментариев в социальных сетях была посвящена необходимости восстановления железнодорожного сообщения между Костанаем и близлежащими регионами России.
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1590
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 12:34
#15
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Цитата:
Эл-починно:
А то что успели - разворовали, как троллейбусную сеть например.


....да всё воровали,всё что можно и нельзя,хим.завод,дизельный с полным циклом производства двигателей,станки покупали с ЧПУ,моторы должны были производить от фирмы DEUTZ бывший Magirus что в Кёльне находится но всё разворовали и прос...ли теперь банкуем ресурсами самиим ума не хватает что то серьёзное производить....
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2067
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 12:39
#16
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Цитата:
И тут, я думаю, властям нашей области имеет смысл подумать о возможностях восстановления железнодорожного сообщения между регионами.

Источник:


Да ничего не надо...как ездили так пусть и ездят ..Давайте ещё в Монголию поезда запустим...

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 12.10.2024 - 13:41]
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5944
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 13:39
#17
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Цитата:
родом из Шанхая2022:
,станки покупали с ЧПУ,

станки с ЧПУ когда уже запустили банкротство так и стояли нераспакованные в ящиках. Из производства по моему запустили только литейный цех и поршневую группу выпускали для тракторов. Сам взаимозачётом брал оттуда и продавал за зерно в Алтынсаринский район, а потом в полцены уже за живые деньги. Такой бизнес был. А полного цикла не было, просто не успели запустить.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5944
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 13:42
#18
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Цитата:
юля елиссева:
участок Костанай - Золотая сопка не электрифицирован.

Ну тогда и смысла нет об этом говорить. Полноценный поезд не окупится. В конце жизни поезда уже по моему Астана -Москва, раньше был кажется Павлодар-Москва ездил на нём в Москву. До Челябинска ещё был народ, в Москву один в вагоне приехал.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
885
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 14:26
#19
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Цитата:
vofkakst:
Сколько еще людей должно умереть, пока до них дойдет?

Да хоть все, выбирающие этот вид транспорта, вообще пофиг. Лучше вообще не поехать чем с этими что мнят из себя водителей. А если сел в тот альфард ну так ему и надо.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3576
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 15:06
#20
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Цитата:
saba:
До Челябинска ещё был народ, в Москву один в вагоне приехал.

потому что поездом до Москвы цена была заоблачной. Если надо было в Москву, народ ехал до Челябы, там пересаживались на российский поезд. Выходило почти втрое дешевле по цене.
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