Отправлено: - 14:26

vofkakst:

Сколько еще людей должно умереть, пока до них дойдет?

Цитата:Да хоть все, выбирающие этот вид транспорта, вообще пофиг. Лучше вообще не поехать чем с этими что мнят из себя водителей. А если сел в тот альфард ну так ему и надо.