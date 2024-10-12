Отправлено: - 09:27

vofkakst:

И вернуть автовокзал.

Цитата:И что автовокзал? С Саяхата и сейчас автобусы ходят! Такого монстра содержать нерентабельно сейчас именно здание. Люди сами выбирают на чём ездить. Приведу пример, с ж/д вокзала ходит автобус до Джетыгары, не полноценный большой скорее большой микроавтобус Газель некст, стоимость проезда 2 тысячи с чем то, они у нас заправляются. так жалуются, нет пассажиров, большинство Альфард выбирают за 6000, потому что не надо здесь до ж/д ехать, там до места довезут. Вот тебе и автовокзал! Из 17 по моему мест от силы 9 -10 едут два рейса в день, и пара Альфардов битком забитых тоже у нас постоянно заправляются. Будете силком их пихать в автобусы с автовокзала?