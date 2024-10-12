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≡ "Такого не было". Главе Нацбанка напомнили об обещании, что доллар не достигнет 500 тенге
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50258
"Такого не было". Главе Нацбанка напомнили об обещании, что доллар не достигнет 500 тенге
Отправлено: 12.10.24 - 12:13
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Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов заявил журналистам, что не обещал, что курс доллара не достигнет 500 тенге. По словам главы Нацбанка, "никаких обещаний по курсу он просто не может давать".
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Мс18
§ Мс18
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.01.21
Сообщений:
113
Re: "Такого не было". Главе Нацбанка напомнили об...
Отправлено: 12.10.24 - 12:13
#1
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Патамачту патаму
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