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"Такого не было". Главе Нацбанка напомнили об обещании, что доллар не достигнет 500 тенге
"Такого не было". Главе Нацбанка напомнили об обещании, что доллар не достигнет 500 тенге
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