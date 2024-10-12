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Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50256
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:18
На данный момент у костанайцев полностью отсутствует выбор между видами транспорта. Да, можно выбрать полноценный автобус, личный автомобиль или микроавтобус, но все это - автотранспорт. Именно поэтому масса комментариев в социальных сетях была посвящена необходимости восстановления железнодорожного сообщения между Костанаем и близлежащими регионами России.
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v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1016
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:18
Надо еще и ценники сделать доступными. И вернуть автовокзал. На у наших градоначальников ума хватает только на (никому, кроме них ненужные) замены светофоров и столбов, заборчики, бордюрчики и прочая имитация деятельности. Из-за их финтов с вокзалов развелись эти альфрады, которые бьются, как яйца над сковородкой. Люди умирают из-за отсутствия нормального транспортного хаба и официальных перевозчиков. Сколько еще людей должно умереть, пока до них дойдет?
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:27
Цитата:
И что автовокзал? С Саяхата и сейчас автобусы ходят! Такого монстра содержать нерентабельно сейчас именно здание. Люди сами выбирают на чём ездить. Приведу пример, с ж/д вокзала ходит автобус до Джетыгары, не полноценный большой скорее большой микроавтобус Газель некст, стоимость проезда 2 тысячи с чем то, они у нас заправляются. так жалуются, нет пассажиров, большинство Альфард выбирают за 6000, потому что не надо здесь до ж/д ехать, там до места довезут. Вот тебе и автовокзал! Из 17 по моему мест от силы 9 -10 едут два рейса в день, и пара Альфардов битком забитых тоже у нас постоянно заправляются. Будете силком их пихать в автобусы с автовокзала?
vofkakst:
И вернуть автовокзал.
И вернуть автовокзал.
И что автовокзал? С Саяхата и сейчас автобусы ходят! Такого монстра содержать нерентабельно сейчас именно здание. Люди сами выбирают на чём ездить. Приведу пример, с ж/д вокзала ходит автобус до Джетыгары, не полноценный большой скорее большой микроавтобус Газель некст, стоимость проезда 2 тысячи с чем то, они у нас заправляются. так жалуются, нет пассажиров, большинство Альфард выбирают за 6000, потому что не надо здесь до ж/д ехать, там до места довезут. Вот тебе и автовокзал! Из 17 по моему мест от силы 9 -10 едут два рейса в день, и пара Альфардов битком забитых тоже у нас постоянно заправляются. Будете силком их пихать в автобусы с автовокзала?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 633
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:28
полностью поддерживаю предложение по возобновлению железнодорожного сообщения с РФ. Как то проезжал через железнодорожный переезд, ведущий в сторону Троицка. Очень грустно было смотреть на ржавые рельсы. Инфраструктура есть, но уже то что имеется не используется. Большой плюс к этому виду транспорта-это при гололедице и буранах только поезда способны спокойно и безопасно перевозить пассажиров и грузы.
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 09:41
Цитата:
Я тоже поддерживаю, но там большая загвоздка с статусом перевозок. Когда статус становится международным, ценник в разы поднимается. Этот вопрос я думаю можно решить, никто этим просто не занимается, усилий акима Костанайской области и губернатора Челябинской вполне я думаю хватило бы для запуска современной электрички между Костанаем и Челябинском, а большего мне кажется и не надо, основной пассажиропоток именно здесь. Ещё бы продумать систему паспортного контроля, чтобы в Костанае был на входе совместный и в Челябинске тоже, хотя наверное это нереально, тогда по пути невозможны остановки.
рихард:
полностью поддерживаю предложение
полностью поддерживаю предложение
Я тоже поддерживаю, но там большая загвоздка с статусом перевозок. Когда статус становится международным, ценник в разы поднимается. Этот вопрос я думаю можно решить, никто этим просто не занимается, усилий акима Костанайской области и губернатора Челябинской вполне я думаю хватило бы для запуска современной электрички между Костанаем и Челябинском, а большего мне кажется и не надо, основной пассажиропоток именно здесь. Ещё бы продумать систему паспортного контроля, чтобы в Костанае был на входе совместный и в Челябинске тоже, хотя наверное это нереально, тогда по пути невозможны остановки.
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 85
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 10:30
Цитата:
Пограничники
Таможенники
Железнодорожники
?
saba:
усилий акима Костанайской области и губернатора Челябинской вполне я думаю хватило бы
усилий акима Костанайской области и губернатора Челябинской вполне я думаю хватило бы
Пограничники
Таможенники
Железнодорожники
?
Re: Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 10:39
Цитата:
У меня тоже ? Однако если они хотя бы поговорят об этом, уже можно сказать, что какое то движение началось. Кстати из Вашего? можно исключить таможенников, остаются главные железнодорожники, с погранслужбой можно договориться, сложного ничего нет, самое главное железнодорожники!
simkst:
?
?
У меня тоже ? Однако если они хотя бы поговорят об этом, уже можно сказать, что какое то движение началось. Кстати из Вашего? можно исключить таможенников, остаются главные железнодорожники, с погранслужбой можно договориться, сложного ничего нет, самое главное железнодорожники!
s
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.10.23
- Сообщений:
- 85
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 10:50
Цитата:
+ экономическая целесообразность (ИМХО)
saba:
самое главное железнодорожники!
самое главное железнодорожники!
+ экономическая целесообразность (ИМХО)
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 15443
Элеонора АБАКАРОВА: Маршрут без альтернативы
Отправлено: 12.10.24 - 11:02
Не кто не че организовывать не будет. У людей должен быть патриотический маршрут а именно Костанай-Астана. Да Мереке? Не надо нам сепаратических электричек на/в челябинск))
[Исправлено: Vit, 12.10.2024 - 11:03]
[Исправлено: Vit, 12.10.2024 - 11:03]
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