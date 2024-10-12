Re: Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Костанае

Отправлено: - 10:08

Наши водятелы! Ещё зима не наступила уже биться начали. Есть непреложные законы, резину на зимнюю менять надо , когда температура ночью опускается ниже +5 и соблюдать дистанцию всегда и будет тебе счастье!

P.S/ От дураков на дорогах мой рецепт не спасает, всегда с ними тяжело!