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≡ Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50256
Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 10:08
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К счастью ДТП обошлось без жертв. Ущерб был причинен только машинам. Об аварии, произошедшей сегодня, 11 октября, на "Большом" мосту, рассказали в департаменте полиции Костанайской области.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5941
Re: Восемь автомобилей столкнулись на мосту в Костанае
Отправлено: 12.10.24 - 10:08
#1
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Наши водятелы! Ещё зима не наступила уже биться начали. Есть непреложные законы, резину на зимнюю менять надо , когда температура ночью опускается ниже +5 и соблюдать дистанцию всегда и будет тебе счастье!
P.S/ От дураков на дорогах мой рецепт не спасает, всегда с ними тяжело!
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