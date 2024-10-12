Отправлено: - 09:34

vofkakst:

то нас бы не пустили

Цитата:Говорите пожалуйста за себя! Я осознанно пошёл на референдум и ещё рекомендовал своим пойти. Север Казахстана пока ещё не испытывает проблем с энергодефицитом, ещё и с югом делимся, а что будет потом? Моя бы воля, я бы в каждой области поставил АЭС малой мощности, Росатом очень хорошо в этом направлении работает, тогда плечо транспортировки было бы почти как в Южной Корее, не более 400 км, а не как у нас, сколько там до Экибастуза? И не было бы потерь за счёт транспортировки и не оплачивали бы мы за электризацию воздуха.