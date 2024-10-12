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≡ Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявлял, что референдум...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50256
Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявлял, что референдум...
Отправлено: 12.10.24 - 09:19
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Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявлял, что референдум станет проявлением широкого общенационального диалога и примером «слышащего государства». Удалось ли добиться этой цели?
Результаты опроса

v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1016
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявлял, что референдум...
Отправлено: 12.10.24 - 09:19
#1
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Если бы наши голоса решали бы, то нас бы не пустили на этот референдум
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5941
Re: Президент РК Касым-Жомарт Токаев заявлял, что референдум...
Отправлено: 12.10.24 - 09:34
#2
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Цитата:
vofkakst:
то нас бы не пустили

Говорите пожалуйста за себя! Я осознанно пошёл на референдум и ещё рекомендовал своим пойти. Север Казахстана пока ещё не испытывает проблем с энергодефицитом, ещё и с югом делимся, а что будет потом? Моя бы воля, я бы в каждой области поставил АЭС малой мощности, Росатом очень хорошо в этом направлении работает, тогда плечо транспортировки было бы почти как в Южной Корее, не более 400 км, а не как у нас, сколько там до Экибастуза? И не было бы потерь за счёт транспортировки и не оплачивали бы мы за электризацию воздуха.
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