Отправлено: - 21:06

111:

Какая то чертовщина, призванная очернять традиционные отношения между мужчиной и женщиной.

Цитата:....нет здесь никакой бесовщины,где из народов и стран имеют традиции своих баб дубастить да ещё по рёбрам лупить,за волосы тоскать это ты называешь традиции,дома тоже такие традиции поддерживаешь?