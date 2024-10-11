Отправлено: - 15:45

saba:

Тем более по сказкам знаю тролль это глупое и безобразное существо

Цитата:Тут такое дело. Тролль - это производное. Сам термин отсылает скорее к способу рыбной ловли чем к мифам скандинавовТем не менее, даже если вы и не имели умысла, вышло знатно.