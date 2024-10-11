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Флуд и оффтопик (часть 8)
Флуд и оффтопик (часть 8)
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 884
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 14:26
Цитата:
Вот это троллинг!!! Могете!!! Аплодирую стоя!
saba:
Это имя имеет африканские корни и происходит от племени Толеп, которое населяло одну из древних областей Африки.
Это имя имеет африканские корни и происходит от племени Толеп, которое населяло одну из древних областей Африки.
Вот это троллинг!!! Могете!!! Аплодирую стоя!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 5936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 14:51
Цитата:
Если честно не очень понимаю, что означает это слово! Прочитал в интернете, никоим образом никого не хотел троллить! Тем более по сказкам знаю тролль это глупое и безобразное существо.
Карачун:
троллинг!
троллинг!
Если честно не очень понимаю, что означает это слово! Прочитал в интернете, никоим образом никого не хотел троллить! Тем более по сказкам знаю тролль это глупое и безобразное существо.
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 884
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 15:45
Цитата:
Тут такое дело. Тролль - это производное. Сам термин отсылает скорее к способу рыбной ловли чем к мифам скандинавов
Тем не менее, даже если вы и не имели умысла, вышло знатно.
saba:
Тем более по сказкам знаю тролль это глупое и безобразное существо
Тем более по сказкам знаю тролль это глупое и безобразное существо
Тут такое дело. Тролль - это производное. Сам термин отсылает скорее к способу рыбной ловли чем к мифам скандинавов
Тем не менее, даже если вы и не имели умысла, вышло знатно.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 17:47
Хм .
Самых известных русских извращенцев, которые понаполучали до пожизненного теперь оправдывают и посылают в зону СВО работать... санитарами медиками..
Это пипец..
Теперь самые последние уголовники это Герои России..
Самых известных русских извращенцев, которые понаполучали до пожизненного теперь оправдывают и посылают в зону СВО работать... санитарами медиками..
Это пипец..
Теперь самые последние уголовники это Герои России..
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 18:13
Цитата:
Ну, один в один как Марик
abaika95:
нет ты казахский не знаешь
нет ты казахский не знаешь
Ну, один в один как Марик
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 18:16
Цитата:
Это вам туда надо, если уж речь идёт об одном народе, этнически.
abaika95:
че не в составе золотой орды тогда?
че не в составе золотой орды тогда?
Это вам туда надо, если уж речь идёт об одном народе, этнически.
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 19:08
Цитата:
Марика фамилию ещё проще найти - вату из ушей вытащи или глаза разуй, он ее уже тут миллион раз называл но нет, ты искал меня, приложил усилия, загуглил
abaika95:
да твою фамилию очень легко найти прям очень легко просто забил твой ник))
да твою фамилию очень легко найти прям очень легко просто забил твой ник))
Марика фамилию ещё проще найти - вату из ушей вытащи или глаза разуй, он ее уже тут миллион раз называл но нет, ты искал меня, приложил усилия, загуглил
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 19:10
Цитата:
Ну видимо его устраивает такой вариант. Кого не устраивал - те быстро ОВ поубирали. Теперь не поймёшь, где там у них имя, где фамилия. А у женщин вообще все сложно стало без ОВ
[Исправлено: maxsaf, 11.10.2024 - 20:12]
saba:
немного перевёрнутая на русский лад
немного перевёрнутая на русский лад
Ну видимо его устраивает такой вариант. Кого не устраивал - те быстро ОВ поубирали. Теперь не поймёшь, где там у них имя, где фамилия. А у женщин вообще все сложно стало без ОВ
[Исправлено: maxsaf, 11.10.2024 - 20:12]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 19:17
Цитата:
А нафига они нужны, кормить их.
111:
Самых известных русских извращенцев, которые понаполучали до пожизненного теперь оправдывают и посылают в зону СВО
Самых известных русских извращенцев, которые понаполучали до пожизненного теперь оправдывают и посылают в зону СВО
А нафига они нужны, кормить их.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 3544
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 21:24
Цитата:
А вы как всегда не заметили, кто начал?
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2024 - 22:24]
Тимур Гафуров: Идет отклонение от темы статьи. Далее будем удалять
А вы как всегда не заметили, кто начал?
[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2024 - 22:24]
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 22:02
Цитата:
Хороший рассказ, так пока, пробежался
maxsaf:
Марик, у тебя Лента интервью не брала
Марик, у тебя Лента интервью не брала
Хороший рассказ, так пока, пробежался
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 22:02
Цитата:
Ну они как тот, который людоед, в санчасти далеко от фронта будут работать.
maxsaf:
А нафига они нужны, кормить их.
А нафига они нужны, кормить их.
Ну они как тот, который людоед, в санчасти далеко от фронта будут работать.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 22:07
Цитата:
---Вот зачем лошадям шоры одевают ?
Эл-починно:
А вы как всегда не заметили, кто начал?
А вы как всегда не заметили, кто начал?
---Вот зачем лошадям шоры одевают ?
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