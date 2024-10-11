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≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
884
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 14:26
#12976
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Цитата:
saba:
Это имя имеет африканские корни и происходит от племени Толеп, которое населяло одну из древних областей Африки.

Вот это троллинг!!! Могете!!! Аплодирую стоя! :lol:
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5936
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 14:51
#12977
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Цитата:
Карачун:
троллинг!

Если честно не очень понимаю, что означает это слово! Прочитал в интернете, никоим образом никого не хотел троллить! Тем более по сказкам знаю тролль это глупое и безобразное существо.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
884
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 15:45
#12978
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Цитата:
saba:
Тем более по сказкам знаю тролль это глупое и безобразное существо

Тут такое дело. Тролль - это производное. Сам термин отсылает скорее к способу рыбной ловли чем к мифам скандинавов
Тем не менее, даже если вы и не имели умысла, вышло знатно.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 17:47
#12979
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Хм .
Самых известных русских извращенцев, которые понаполучали до пожизненного теперь оправдывают и посылают в зону СВО работать... санитарами медиками..
Это пипец..
Теперь самые последние уголовники это Герои России..
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 18:13
#12980
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Цитата:
abaika95:
нет ты казахский не знаешь

Ну, один в один как Марик :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 18:16
#12981
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Цитата:
abaika95:
че не в составе золотой орды тогда?

Это вам туда надо, если уж речь идёт об одном народе, этнически.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 19:08
#12982
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Цитата:
abaika95:
да твою фамилию очень легко найти прям очень легко просто забил твой ник))

Марика фамилию ещё проще найти - вату из ушей вытащи или глаза разуй, он ее уже тут миллион раз называл :lol: но нет, ты искал меня, приложил усилия, загуглил :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 19:10
#12983
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Цитата:
saba:
немного перевёрнутая на русский лад

Ну видимо его устраивает такой вариант. Кого не устраивал - те быстро ОВ поубирали. Теперь не поймёшь, где там у них имя, где фамилия. А у женщин вообще все сложно стало без ОВ :-)

[Исправлено: maxsaf, 11.10.2024 - 20:12]
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 19:17
#12984
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Цитата:
111:
Самых известных русских извращенцев, которые понаполучали до пожизненного теперь оправдывают и посылают в зону СВО

А нафига они нужны, кормить их.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
24691
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 20:18
#12985
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Марик, у тебя Лента интервью не брала? ))

Цитата:
Корреспондент «Ленты.ру» поехал в Казахстан и узнал о жизни местных русских


Статья
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
3544
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 21:24
#12986
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Цитата:
Тимур Гафуров: Идет отклонение от темы статьи. Далее будем удалять

А вы как всегда не заметили, кто начал? :oops: :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 11.10.2024 - 22:24]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 22:02
#12987
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Цитата:
maxsaf:
Марик, у тебя Лента интервью не брала

Хороший рассказ, так пока, пробежался
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42020
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 22:02
#12988
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Цитата:
maxsaf:
А нафига они нужны, кормить их.

Ну они как тот, который людоед, в санчасти далеко от фронта будут работать.
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11365
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 22:07
#12989
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Цитата:
Эл-починно:
А вы как всегда не заметили, кто начал?

---Вот зачем лошадям шоры одевают ?
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