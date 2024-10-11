Re: Пожар в Житикаре, в котором погибли дети, прокомментировал...

Отправлено: - 21:15

Необходимо поднимать вопрос об изменении законодательства. Матери-одиночки, воспитывающие по нескольку детей, в данном случае вот видим, что было шесть детей, чтобы получать государственную адресную социальную помощь при достижении детьми трёхлетнего возраста обязаны трудоустроиться. Иначе отказывают в назначении и выплате пособия. В данном случае вот также видим, что мать-одиночка была вынуждена и подрабатывать. Как ей сейчас что-то можно ставить в вину, что за детьми не доглядела, если в целом ряде случаев государство таких матерей само заставляет выходить и работать, тем самым не досматривать за детьми или, как в данном случае, оставлять их на произвол судьбы. Проблема эта актуальна для многих матерей-одиночек, получающих АСП, особенно в сельской местности, где и так работы то нет.