НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Пожар в Житикаре, в котором погибли дети, прокомментировал аким Костанайской области
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50253
Пожар в Житикаре, в котором погибли дети, прокомментировал аким Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 21:15
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кумар АКСАКАЛОВ сегодня, 11 октября, прокомментировал "НГ" трагедию в Житикаре, где утром в результате пожара погибло пять детей. Он отметил, что в доме был установлен датчик угарного газа, который в августе проверяли спасатели.


Читать новость

E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
66
Re: Пожар в Житикаре, в котором погибли дети, прокомментировал...
Отправлено: 11.10.24 - 21:15
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Необходимо поднимать вопрос об изменении законодательства. Матери-одиночки, воспитывающие по нескольку детей, в данном случае вот видим, что было шесть детей, чтобы получать государственную адресную социальную помощь при достижении детьми трёхлетнего возраста обязаны трудоустроиться. Иначе отказывают в назначении и выплате пособия. В данном случае вот также видим, что мать-одиночка была вынуждена и подрабатывать. Как ей сейчас что-то можно ставить в вину, что за детьми не доглядела, если в целом ряде случаев государство таких матерей само заставляет выходить и работать, тем самым не досматривать за детьми или, как в данном случае, оставлять их на произвол судьбы. Проблема эта актуальна для многих матерей-одиночек, получающих АСП, особенно в сельской местности, где и так работы то нет.
Профайл
О
§ ОГПУ
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.02.22
Сообщений:
348
Re: Пожар в Житикаре, в котором погибли дети, прокомментировал...
Отправлено: 11.10.24 - 21:40
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
МПС, КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ несовершеннолетних, отдел образования, курирующий заместитель, аким района общее руководство-общая ответственность за все службы, снять и делу конец, не видно работы, накажите одного, другие немного задумаются
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 103, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 103
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS