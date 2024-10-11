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Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 50253
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 11:13
Трагедия произошла сегодня, 11 октября, в Житикаре. В 4.29 на территории частного подворья произошел пожар, в котором погибли пятеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Дети были дома одни. Шестому ребенку удалось выжить.
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Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 13:34
Цитата:
Просто все к этому идет.
Государство как можно дальше дистанцируется от народа, хоть это ОСМС или теперь уже Скорая помощь не будет ночами работать, хоть вот лифты, мы сами покупаем по 13 миллионов, все на нас вешают.
Тут виновато в данном конкретном случае оно лично, где газ?
В результате многие и не только эта семья, гибнут.
Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость, чего их просто так держать там и давать им сгнить?
abaika95:
Нам это зачем?
Нам это зачем?
Просто все к этому идет.
Государство как можно дальше дистанцируется от народа, хоть это ОСМС или теперь уже Скорая помощь не будет ночами работать, хоть вот лифты, мы сами покупаем по 13 миллионов, все на нас вешают.
Тут виновато в данном конкретном случае оно лично, где газ?
В результате многие и не только эта семья, гибнут.
Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость, чего их просто так держать там и давать им сгнить?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 16800
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 13:37
Цитата:
Казахстан ни с кем войну не ведёт и не собирается
Все разговоры о наемничестве и пропаганде агрессивной войны ведут к статье
По осторожнее с предложениями
[Исправлено: abaika95, 11.10.2024 - 14:38]
111:
Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость, чего их просто так держать там и давать им сгнить?
Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость, чего их просто так держать там и давать им сгнить?
Казахстан ни с кем войну не ведёт и не собирается
Все разговоры о наемничестве и пропаганде агрессивной войны ведут к статье
По осторожнее с предложениями
[Исправлено: abaika95, 11.10.2024 - 14:38]
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 13:39
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 13:40
Цитата:
А поддержать ОДКБ?
Мы же там что то понаподписывали.
Хотя уже не в тему, но вот газа нет, как на тех же болотах.
С них смеемся, а у самих под боком те же печки 40х годов..
[Исправлено: 111, 11.10.2024 - 14:41]
abaika95:
Казахстан ни с кем войну не ведёт и
Казахстан ни с кем войну не ведёт и
А поддержать ОДКБ?
Мы же там что то понаподписывали.
Хотя уже не в тему, но вот газа нет, как на тех же болотах.
С них смеемся, а у самих под боком те же печки 40х годов..
[Исправлено: 111, 11.10.2024 - 14:41]
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 66
Re: Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 14:58
Цитата:
А можно ещё их на органы сдать.
Почему бы нет? Окупаемость же? Окупаемость!
Ну, по вашей логике во всяком случае это так...)))
И с чего бы вдруг мы должны кому то наших граждан передавать и вмешиваться вот в чужую войну? А потом за это ещё и отгрести по самое не балуй, да так, что мало точно никому не покажется.
Вы вот вообще как себя чувствуете? Нормально? Голова не побаливает? Это же надо как-то ещё умудриться связать в рассуждениях эту трагедию с гибелью детей и с тем, чтобы их отца продать на чужую войну. Я ни врач, но думаю, Вам к ним надо
111:
Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость
Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость
А можно ещё их на органы сдать.
Почему бы нет? Окупаемость же? Окупаемость!
Ну, по вашей логике во всяком случае это так...)))
И с чего бы вдруг мы должны кому то наших граждан передавать и вмешиваться вот в чужую войну? А потом за это ещё и отгрести по самое не балуй, да так, что мало точно никому не покажется.
Вы вот вообще как себя чувствуете? Нормально? Голова не побаливает? Это же надо как-то ещё умудриться связать в рассуждениях эту трагедию с гибелью детей и с тем, чтобы их отца продать на чужую войну. Я ни врач, но думаю, Вам к ним надо
Z
(Пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.24
- Сообщений:
- 136
Re: Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 20:44
Что то я не пойму, вы тут чью то беспечность и полнейшую безответственность начали прикрывать сво и прочей лабудой не имеющей ни малейшего отношения к этому горю! Вы что так взъелись на Россию? Вы у себя печки научитесь делать как в России, хотя бы! И задумайтесь как можно оставить одних 6 детей мал мала меньше и уйти к другу к подруге??? Да ещё на всю ночь! Какое н...р СВО? Что помутнее рассудка что ли ? полное и окончательное?! Как всегда это сугубо моё личное мнение! Ну а если кто считает что у него каша не солёная и виноваты жители ямайки, ну что ж флаг вам в руки барабан на шею!
Т
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 05.01.07
- Сообщений:
- 2370
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 21:20
Идет отклонение от темы статьи. Далее будем удалять
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 24691
Re: Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 21:27
Цитата:
Никому до этого не было дела.
abaika95:
Темболее 6 детей на одной бабе висели
Темболее 6 детей на одной бабе висели
Никому до этого не было дела.
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