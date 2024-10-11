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≡ Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50251
Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать насилие в семье, как перестать бояться уята и почему «Закон Салтанат» важен для женщин
Отправлено: 11.10.24 - 17:16
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«Наша Газета» в сотрудничестве с журналистами из Узбекистана Умидой МАНИЯЗОВОЙ и Таджикистана Екатериной НЕГМАТЗАДЕ запускает проект: «По правилам уята: как женщин Центральной Азии учат терпеть в браке?» Цель проекта - не только показать тему бытового насилия с разных сторон, но и помочь объединиться попавшим в сложную жизненную ситуацию женщинам из стран Центральной Азии.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42014
Re: Терпи, девочка с севера! - Как традиции могут спровоцировать...
Отправлено: 11.10.24 - 17:16
#1
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Какая то чертовщина, призванная очернять традиционные отношения между мужчиной и женщиной.
Еще и Бишимбаева в каждую дырку всовывают..
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