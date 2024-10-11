НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Снег и метель продолжатся в Костанайской области в ближайшие дни
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50251
Снег и метель продолжатся в Костанайской области в ближайшие дни
Отправлено: 11.10.24 - 16:38
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Снег, метель и гололед обещают синоптики ночью 12 октября на большей части области, включая Костанай. Днем непогода сохранится на юге и в центре региона. Температура воздуха ночью составит -2..-7, днем 0..-5, на юге области +3 градуса.
Читать новость

5555
§ 5555
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
02.03.15
Сообщений:
417
Re: Снег и метель продолжатся в Костанайской области в ближайшие...
Отправлено: 11.10.24 - 16:38
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
скоростью 96-14м/с.
Поправьте.... 96 м/с = 346 км в час
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
724
Re: Снег и метель продолжатся в Костанайской области в ближайшие...
Отправлено: 11.10.24 - 16:41
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Поправьте.... 96 м/с = 346 км в час

Спасибо, исправили
Профайл
юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3573
Re: Снег и метель продолжатся в Костанайской области в ближайшие...
Отправлено: 11.10.24 - 16:48
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
5555:
Поправьте.... 96 м/с = 346 км в час

Даже старый Ан-24 летит быстрее
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 127, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 127
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS