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≡ 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50249
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
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Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области, и его супруга Двора с детьми встречали гостей.
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4057
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 10.10.24 - 18:27
#15
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Цитата:
YESNO:
с какой целью интересуетесь ?


Пытаюсь понять...
Вот христианские и мусульманские священнослужители не пишут в СМИ
Нет нужды ни по каким причинам
А вот о еврейских праздниках, при том, что евреев у нас мизер, пишется
Может, своего рода пропаганда, привлечение внимания к данной религии, хотят увеличить количество евреев с помощью обряда гиюр?
А меня вот буддизм (Дха́рма-вина́йя) привлекает
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4057
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 10.10.24 - 19:46
#16
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Берл Лазар, главный раввин РФ, на вопрос корреспондента: "Как Вы думаете, в чем причина успеха еврейской нации?", ответил: "В религии"
Так что есть повод изучать эту религию, чтобы понять, что она для евреев, к чему подвигла, чем сплотила, не позволила раствориться в других народах мира
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
687
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 10:23
#17
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Цитата:
таноми52:
успеха еврейской нации

ну как показывает время, а тот ли это успех к которому нужно вести нацию.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5935
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 10:32
#18
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Цитата:
директор пляжа:
ну как показывает время, а тот ли это успех к которому нужно вести нацию.

А что оно показало? Как ни ткни в выдающуюся личность так обязательно еврейские корни обнаружатся и физики и лирики!
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
687
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 11:38
#19
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Цитата:
saba:
Как ни ткни в выдающуюся личность

ну в этом плане согласен. тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства, но никак не религия.
Цитата:
saba:
А что оно показало?

сомневаюсь что идеология некой исключительности не обернется третьей м войной. вторая - сценарий под копирку.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5935
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 11:48
#20
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Цитата:
директор пляжа:
что идеология некой исключительности не обернется третьей м войной.

Да практически каждая нация страдает такой болезнью, что американцы со своим "градом сияющим на холме" что россияне со своим "русским миром" и особой загадочной русской душой, да и казахи со своими поисками корней в Чингис хане. Разница только во влиянии на весь остальной мир и степени агрессивности! А если бы не смертоносность нынешнего оружия, типа : "а вдруг мы сами не уцелеем", то третья мировая уже давно бы бушевала на планете.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5935
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 11:54
#21
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Цитата:
директор пляжа:
тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства,

Я считаю это всё в комплексе, тут и многовековые гонения, пожалуй только цыгане могут сравниться с ними , почитайте "Квентина Дорварда" и религия и воспитание. Естественно и религия и воспитание трансформировалось в соответствии с отношением к евреям.
Вот кстати "вечные странники" всю жизнь подвергавшиеся притеснениям и рассеянные по всему миру, евреи и цыгане, судьбы схожие а результат разный. При этом цыгане обычно принимали религию страны в которой находились, а евреи твёрдо придерживались своей. вот и задумаешься о роли религии!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2066
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 12:05
#22
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Цитата:
Филипповна:
Это была спортивная площадка индустриально- педагогического колледжа, но г-ин Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу!Детей кышнули, на несогласных рыкнули и мечеть памяти миллиардеровой мамы построили. Но не будем о грустно

А давайте о акиме который не безвозмездно выделил этот участок под строительство Кулагин, Сергей Витальевич (март 2004 — январь 2012)
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2066
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 12:13
#23
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Цитата:
ACROS:
На открытий он СНИСХОДИТЕЛЬНО похлопывал Сергея по плечу и называл ласково: - СЕРЁГА.

Вы присутствовали на открытий???????? Жесть..
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
2066
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 12:19
#24
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Цитата:
таноми52:
А вот о еврейских праздниках, при том, что евреев у нас мизер, пишется Может, своего рода пропаганда, привлечение внимания к данной религии,


Наверное кто то напрямую в редакций связан с представителями еврейской общины? Или генеральный спонсор Александр Машкевич.! Странно что не велась по Алау прямая трансляция с этого праздника..
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3572
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 12:49
#25
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
присутствовали на открытий???

Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
напрямую в редакций

Рюски езык в школа ни учили?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4057
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 13:46
#26
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Цитата:
директор пляжа:
тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства, но никак не религия.


А принципы воспитания с неба упали?
Воспитание еврейских детей основано на Торе, Танахе и Талмуде.
Эти основы позволяют им оставаться евреями независимо в какой стране мира и в скольких поколениях там они проживают. Ибо всё человечество для них - это евреи, избранный народ, и гои (не путайте с ГОЙ -древнерусским корнем со значением жизни...)
От этой печки и надо "плясать"
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
883
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 14:22
#27
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Цитата:
таноми52:
Берл Лазар, главный раввин РФ, на вопрос корреспондента: "Как Вы думаете, в чем причина успеха еврейской нации?", ответил: "В религии"

....(Стрекотание сверчков)
Я бы сильно удивился если бы раввин ляпнул че-нибудь другое :lol: Даже усомнился бы в его еврейском происхождении. :lol:
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