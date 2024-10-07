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15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
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Я робот(Пользователи)
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15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 07.10.24 - 14:41
Посланник любавического рэбэ Король Мошиах Костанайской области раввин Мэнахэм Мэндл Залманов, главный раввин Костаная и Костанайской области, и его супруга Двора с детьми встречали гостей.
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15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 10.10.24 - 18:27
Цитата:
Пытаюсь понять...
Вот христианские и мусульманские священнослужители не пишут в СМИ
Нет нужды ни по каким причинам
А вот о еврейских праздниках, при том, что евреев у нас мизер, пишется
Может, своего рода пропаганда, привлечение внимания к данной религии, хотят увеличить количество евреев с помощью обряда гиюр?
А меня вот буддизм (Дха́рма-вина́йя) привлекает
YESNO:
с какой целью интересуетесь ?
с какой целью интересуетесь ?
Пытаюсь понять...
Вот христианские и мусульманские священнослужители не пишут в СМИ
Нет нужды ни по каким причинам
А вот о еврейских праздниках, при том, что евреев у нас мизер, пишется
Может, своего рода пропаганда, привлечение внимания к данной религии, хотят увеличить количество евреев с помощью обряда гиюр?
А меня вот буддизм (Дха́рма-вина́йя) привлекает
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 10.10.24 - 19:46
Берл Лазар, главный раввин РФ, на вопрос корреспондента: "Как Вы думаете, в чем причина успеха еврейской нации?", ответил: "В религии"
Так что есть повод изучать эту религию, чтобы понять, что она для евреев, к чему подвигла, чем сплотила, не позволила раствориться в других народах мира
Так что есть повод изучать эту религию, чтобы понять, что она для евреев, к чему подвигла, чем сплотила, не позволила раствориться в других народах мира
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 10:23
Цитата:
ну как показывает время, а тот ли это успех к которому нужно вести нацию.
таноми52:
успеха еврейской нации
успеха еврейской нации
ну как показывает время, а тот ли это успех к которому нужно вести нацию.
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 10:32
Цитата:
А что оно показало? Как ни ткни в выдающуюся личность так обязательно еврейские корни обнаружатся и физики и лирики!
директор пляжа:
ну как показывает время, а тот ли это успех к которому нужно вести нацию.
ну как показывает время, а тот ли это успех к которому нужно вести нацию.
А что оно показало? Как ни ткни в выдающуюся личность так обязательно еврейские корни обнаружатся и физики и лирики!
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 11:38
Цитата:
ну в этом плане согласен. тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства, но никак не религия.
Цитата:
сомневаюсь что идеология некой исключительности не обернется третьей м войной. вторая - сценарий под копирку.
saba:
Как ни ткни в выдающуюся личность
Как ни ткни в выдающуюся личность
ну в этом плане согласен. тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства, но никак не религия.
Цитата:
saba:
А что оно показало?
А что оно показало?
сомневаюсь что идеология некой исключительности не обернется третьей м войной. вторая - сценарий под копирку.
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 11:48
Цитата:
Да практически каждая нация страдает такой болезнью, что американцы со своим "градом сияющим на холме" что россияне со своим "русским миром" и особой загадочной русской душой, да и казахи со своими поисками корней в Чингис хане. Разница только во влиянии на весь остальной мир и степени агрессивности! А если бы не смертоносность нынешнего оружия, типа : "а вдруг мы сами не уцелеем", то третья мировая уже давно бы бушевала на планете.
директор пляжа:
что идеология некой исключительности не обернется третьей м войной.
что идеология некой исключительности не обернется третьей м войной.
Да практически каждая нация страдает такой болезнью, что американцы со своим "градом сияющим на холме" что россияне со своим "русским миром" и особой загадочной русской душой, да и казахи со своими поисками корней в Чингис хане. Разница только во влиянии на весь остальной мир и степени агрессивности! А если бы не смертоносность нынешнего оружия, типа : "а вдруг мы сами не уцелеем", то третья мировая уже давно бы бушевала на планете.
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 11:54
Цитата:
Я считаю это всё в комплексе, тут и многовековые гонения, пожалуй только цыгане могут сравниться с ними , почитайте "Квентина Дорварда" и религия и воспитание. Естественно и религия и воспитание трансформировалось в соответствии с отношением к евреям.
Вот кстати "вечные странники" всю жизнь подвергавшиеся притеснениям и рассеянные по всему миру, евреи и цыгане, судьбы схожие а результат разный. При этом цыгане обычно принимали религию страны в которой находились, а евреи твёрдо придерживались своей. вот и задумаешься о роли религии!
директор пляжа:
тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства,
тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства,
Я считаю это всё в комплексе, тут и многовековые гонения, пожалуй только цыгане могут сравниться с ними , почитайте "Квентина Дорварда" и религия и воспитание. Естественно и религия и воспитание трансформировалось в соответствии с отношением к евреям.
Вот кстати "вечные странники" всю жизнь подвергавшиеся притеснениям и рассеянные по всему миру, евреи и цыгане, судьбы схожие а результат разный. При этом цыгане обычно принимали религию страны в которой находились, а евреи твёрдо придерживались своей. вот и задумаешься о роли религии!
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 12:05
Цитата:
А давайте о акиме который не безвозмездно выделил этот участок под строительство Кулагин, Сергей Витальевич (март 2004 — январь 2012)
Филипповна:
Это была спортивная площадка индустриально- педагогического колледжа, но г-ин Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу!Детей кышнули, на несогласных рыкнули и мечеть памяти миллиардеровой мамы построили. Но не будем о грустно
Это была спортивная площадка индустриально- педагогического колледжа, но г-ин Машкевич проехал по городу , ткнул пальцем областному акиму - сюда хочу!Детей кышнули, на несогласных рыкнули и мечеть памяти миллиардеровой мамы построили. Но не будем о грустно
А давайте о акиме который не безвозмездно выделил этот участок под строительство Кулагин, Сергей Витальевич (март 2004 — январь 2012)
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
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Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 12:13
Цитата:
Вы присутствовали на открытий???????? Жесть..
ACROS:
На открытий он СНИСХОДИТЕЛЬНО похлопывал Сергея по плечу и называл ласково: - СЕРЁГА.
На открытий он СНИСХОДИТЕЛЬНО похлопывал Сергея по плечу и называл ласково: - СЕРЁГА.
Вы присутствовали на открытий???????? Жесть..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
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- 22.05.17
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- 2066
Re: 15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич...
Отправлено: 11.10.24 - 12:19
Цитата:
Наверное кто то напрямую в редакций связан с представителями еврейской общины? Или генеральный спонсор Александр Машкевич.! Странно что не велась по Алау прямая трансляция с этого праздника..
таноми52:
А вот о еврейских праздниках, при том, что евреев у нас мизер, пишется Может, своего рода пропаганда, привлечение внимания к данной религии,
А вот о еврейских праздниках, при том, что евреев у нас мизер, пишется Может, своего рода пропаганда, привлечение внимания к данной религии,
Наверное кто то напрямую в редакций связан с представителями еврейской общины? Или генеральный спонсор Александр Машкевич.! Странно что не велась по Алау прямая трансляция с этого праздника..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
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- 14.01.15
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15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 12:49
Цитата:
Цитата:
Рюски езык в школа ни учили?
ПолиграфЪ Боярышников:
присутствовали на открытий???
присутствовали на открытий???
Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
напрямую в редакций
напрямую в редакций
Рюски езык в школа ни учили?
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 13:46
Цитата:
А принципы воспитания с неба упали?
Воспитание еврейских детей основано на Торе, Танахе и Талмуде.
Эти основы позволяют им оставаться евреями независимо в какой стране мира и в скольких поколениях там они проживают. Ибо всё человечество для них - это евреи, избранный народ, и гои (не путайте с ГОЙ -древнерусским корнем со значением жизни...)
От этой печки и надо "плясать"
директор пляжа:
тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства, но никак не религия.
тут имеет место быть влияние особого принципа воспитания с детства, но никак не религия.
А принципы воспитания с неба упали?
Воспитание еврейских детей основано на Торе, Танахе и Талмуде.
Эти основы позволяют им оставаться евреями независимо в какой стране мира и в скольких поколениях там они проживают. Ибо всё человечество для них - это евреи, избранный народ, и гои (не путайте с ГОЙ -древнерусским корнем со значением жизни...)
От этой печки и надо "плясать"
К
(Полноправные пользователи)
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- 23.04.23
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- 883
15 лет исполнилось синагоге Бейт Рахель-Хабад Любавич Костанай
Отправлено: 11.10.24 - 14:22
Цитата:
....(Стрекотание сверчков)
Я бы сильно удивился если бы раввин ляпнул че-нибудь другое Даже усомнился бы в его еврейском происхождении.
таноми52:
Берл Лазар, главный раввин РФ, на вопрос корреспондента: "Как Вы думаете, в чем причина успеха еврейской нации?", ответил: "В религии"
Берл Лазар, главный раввин РФ, на вопрос корреспондента: "Как Вы думаете, в чем причина успеха еврейской нации?", ответил: "В религии"
....(Стрекотание сверчков)
Я бы сильно удивился если бы раввин ляпнул че-нибудь другое Даже усомнился бы в его еврейском происхождении.
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