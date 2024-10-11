Отправлено: - 13:37

111:

Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость, чего их просто так держать там и давать им сгнить?

[Исправлено: abaika95, 11.10.2024 - 14:38]

Цитата:Казахстан ни с кем войну не ведёт и не собираетсяВсе разговоры о наемничестве и пропаганде агрессивной войны ведут к статьеПо осторожнее с предложениями