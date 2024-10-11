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≡ Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
50249
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 11:13
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Трагедия произошла сегодня, 11 октября, в Житикаре. В 4.29 на территории частного подворья произошел пожар, в котором погибли пятеро детей в возрасте от 1 года до 8 лет. Дети были дома одни. Шестому ребенку удалось выжить.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42012
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 13:34
#15
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Цитата:
abaika95:
Нам это зачем?

Просто все к этому идет.
Государство как можно дальше дистанцируется от народа, хоть это ОСМС или теперь уже Скорая помощь не будет ночами работать, хоть вот лифты, мы сами покупаем по 13 миллионов, все на нас вешают.
Тут виновато в данном конкретном случае оно лично, где газ?
В результате многие и не только эта семья, гибнут.
Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость, чего их просто так держать там и давать им сгнить?
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16800
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 13:37
#16
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Цитата:
111:
Ну пусть бы зеков поставило тогда на самоокупаемость, чего их просто так держать там и давать им сгнить?

Казахстан ни с кем войну не ведёт и не собирается
Все разговоры о наемничестве и пропаганде агрессивной войны ведут к статье
По осторожнее с предложениями

[Исправлено: abaika95, 11.10.2024 - 14:38]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42012
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 13:39
#17
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42012
Пять детей погибли в пожаре в Костанайской области
Отправлено: 11.10.24 - 13:40
#18
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Цитата:
abaika95:
Казахстан ни с кем войну не ведёт и

А поддержать ОДКБ?
Мы же там что то понаподписывали.
Хотя уже не в тему, но вот газа нет, как на тех же болотах.
С них смеемся, а у самих под боком те же печки 40х годов..

[Исправлено: 111, 11.10.2024 - 14:41]
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