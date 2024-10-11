НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 8)
 
 
Страница 865 из 866«1...863864865866»
Ответить Новый топик
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 09:50
#12961
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Да, в составе советского союза.

полумифическое исчезнувшее государство?
а че не в составе золотой орды тогда?
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 09:51
#12962
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-На границы 1918 года

тоесть ты хочешь чтобы РФ скукожилось до границ 1918 года? москва и петроград остались без урала, сибири, кубани ?
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5923
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 09:52
#12963
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про затраты стран мира на научные исследования неоднократно отмечал, тогда (Сведения за 2016 год.) проклятые для некоторых американцы на первом месте были, наверняка до настоящего времени, они рейтинг возглавляют. Прошло более шести лет, процитирую ещё раз, пожалуйста (10.09.2018 год.):

Kairat stayer: Ранее институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки за 2016 год. Так в рейтинге Китай (451,2 миллиард долларов) по затратам на втором месте после США (511,1 млд. дол.), На третьем Япония (168,6 млд. дол.), четвёртом Германия (118,5 млд. дол.) и на пятом Южная Корея (79,4 млд. дол.)...

Подробнее здесь:
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 10:26
#12964
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Марик - русский, с русской фамилией.

С каких пор у него русская фамилия? Обыденная казахская фамилия .немного перевёрнутая на русский лад. По казахски вместо буквы у должна быть о, но в советские времена это было в порядке вещей, был у нас покойный аким области. родившийся в Омской области, тоже одну букву изменили или даже две. вместо Турсынбаев записали Турсумбаем. Но в казахской прессе всегда писали правильно.
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 10:29
#12965
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А потом чисто русских фамилий то немного. даже Иванов и петров нерусские, если только Владимиров или Богданов, хотя Богданов скорее украинская. И цари у вас были Романовы, если перевести на русский Римские :-P
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 11:23
#12966
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
А потом чисто русских фамилий то немного. даже Иванов и петров нерусские

а чьи же это фамилии?
петров это петра сын
иванов это ивана сын
кузнецов сын кузнеца
путин от слова путина сезон лова рыбы тоесть предок у путина видимо был рыбак
россия вляпалась в путину))
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 12:09
#12967
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
а чьи же это фамилии? петров это петра сын иванов это ивана сын

Иван, он же Иоганн, он же Иоханн, он же Джон вся нерусь :-)
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 12:16
#12968
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
каких пор у него русская фамилия? Обыденная казахская фамилия .немного перевёрнутая на русский лад.

Дед кулак, которого три раза раскулачивали, поменял всем детям окончания на русский лад, чтоб детей не вырезали голощекинцы, отдал в разные семьи, потом за ним пришли коммунисты.
Дальше его никто не видел.
Потому фамилии так заканчиваются.
Или точнее их не было, то ли отчеств.
Там залазить в историю надо.

[Исправлено: 111, 11.10.2024 - 13:18]
Профайл
abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
16800
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 12:46
#12969
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
Иван, он же Иоганн, он же Иоханн, он же Джон вся нерусь

Это библейская христианская тема
Также как Касым и Кемель и Жомарт это имена арабские мусульманские.

Чистых имён не привязанных к религии или к прошлым традициям иных народов нигде нет
Греческий Александр он и в Африке Александр и в Узбекистане Искандер или Алискандер
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 12:51
#12970
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прикол залез в интернет и вот что нашёл! Гордись Марик.
Это имя имеет африканские корни и происходит от племени Толеп, которое населяло одну из древних областей Африки. Это племя славилось своими воинскими навыками, мудростью и силой духа. Имя Толеп стало символом мужества и стойкости, а также отражало гордость и принадлежность к этому знаменитому племени
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 12:56
#12971
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
saba:
также отражало гордость и принадлежность к этому знаменитому племени

Да кыпшаки, наверно такие.
Но жен кыпшачек брать нельзя.
Это просто пипец иметь такую
Профайл
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
5935
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 13:01
#12972
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
нигде нет

Есть, Владимир у русских например или Тракторбай у казахов
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5923
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 13:08
#12973
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
путин от слова путина сезон лова рыбы тоесть предок у путина видимо был рыбак
россия вляпалась в путину))


Из трясины, путины и болот, если постараться, можно всегда выбраться. Тут как выше отметили, скорее всего откатываются в Средневековье, объявляют кровную месть и.т.д.
Профайл
1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
42012
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 13:26
#12974
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Из трясины, путины и болот, если постараться, можно всегда выбраться.

Ну если это болотный червяк, то наверно и не стоит.
Это ведь его червяка этот мир, которым он гордится.

[Исправлено: 111, 11.10.2024 - 14:27]
Профайл
Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
5923
Флуд и оффтопик (часть 8)
Отправлено: 11.10.24 - 13:36
#12975
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
Ну если это болотный червяк, то наверно и не стоит.
Это ведь его червяка этот мир, которым он гордится.


Там скорее всего многие не понимают, говоря метафорически, что в болоте как Шрек с принцессой Фионой жить не очень комфортно. Лучше жить в цивилизованной стране и в мире и согласии с соседями и всем миром. Однако, пропаганда целыми сутками разъясняет, что боремся со злом, НАТО, США, Европой, кругом враги, как в осаждённой крепости. Аналогично тут на форуме, сказочники так мыслят, что зачастую лично у меня вызывает гомерический смех :lol: :lol: :lol: .
Профайл
Страница 865 из 866«1...863864865866»
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS