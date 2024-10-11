Про затраты стран мира на научные исследования неоднократно отмечал, тогда (Сведения за 2016 год.) проклятые для некоторых американцы на первом месте были, наверняка до настоящего времени, они рейтинг возглавляют. Прошло более шести лет, процитирую ещё раз, пожалуйста (10.09.2018 год.):
Kairat stayer: Ранее институт статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ составил рейтинг стран по величине затрат на научные исследования и разработки за 2016 год. Так в рейтинге Китай (451,2 миллиард долларов) по затратам на втором месте после США (511,1 млд. дол.), На третьем Япония (168,6 млд. дол.), четвёртом Германия (118,5 млд. дол.) и на пятом Южная Корея (79,4 млд. дол.)...
С каких пор у него русская фамилия? Обыденная казахская фамилия .немного перевёрнутая на русский лад. По казахски вместо буквы у должна быть о, но в советские времена это было в порядке вещей, был у нас покойный аким области. родившийся в Омской области, тоже одну букву изменили или даже две. вместо Турсынбаев записали Турсумбаем. Но в казахской прессе всегда писали правильно.
А потом чисто русских фамилий то немного. даже Иванов и петров нерусские, если только Владимиров или Богданов, хотя Богданов скорее украинская. И цари у вас были Романовы, если перевести на русский Римские
saba: каких пор у него русская фамилия? Обыденная казахская фамилия .немного перевёрнутая на русский лад.
Дед кулак, которого три раза раскулачивали, поменял всем детям окончания на русский лад, чтоб детей не вырезали голощекинцы, отдал в разные семьи, потом за ним пришли коммунисты. Дальше его никто не видел. Потому фамилии так заканчиваются. Или точнее их не было, то ли отчеств. Там залазить в историю надо.
Прикол залез в интернет и вот что нашёл! Гордись Марик. Это имя имеет африканские корни и происходит от племени Толеп, которое населяло одну из древних областей Африки. Это племя славилось своими воинскими навыками, мудростью и силой духа. Имя Толеп стало символом мужества и стойкости, а также отражало гордость и принадлежность к этому знаменитому племени
111: Ну если это болотный червяк, то наверно и не стоит. Это ведь его червяка этот мир, которым он гордится.
Там скорее всего многие не понимают, говоря метафорически, что в болоте как Шрек с принцессой Фионой жить не очень комфортно. Лучше жить в цивилизованной стране и в мире и согласии с соседями и всем миром. Однако, пропаганда целыми сутками разъясняет, что боремся со злом, НАТО, США, Европой, кругом враги, как в осаждённой крепости. Аналогично тут на форуме, сказочники так мыслят, что зачастую лично у меня вызывает гомерический смех .
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