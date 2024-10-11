Отправлено: - 11:23

saba:

А потом чисто русских фамилий то немного. даже Иванов и петров нерусские

Цитата:а чьи же это фамилии?петров это петра сыниванов это ивана сынкузнецов сын кузнецапутин от слова путина сезон лова рыбы тоесть предок у путина видимо был рыбакроссия вляпалась в путину))